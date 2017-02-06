.
.
СЕГОДНЯ:
.
.
.
Мнения аналитиков
Главная / Мнения аналитиков / ММВБ на открытии понедельника, скорее всего, изменится незначительно - Инвестиционная палата
.
06 февраля 2017 года 09:27
ММВБ на открытии понедельника, скорее всего, изменится незначительно - Инвестиционная палата
"Индекс ММВБ на открытии понедельника, скорее всего, изменится незначительно. Если рассматривать складывающуюся картину как консолидацию после снижения от 2260-2270 пунктов по индексу ММВБ, то далее стоит рассчитывать на новые попытки развить снижение к 2150 пунктам. Однако соотношение сил может достаточно быстро измениться в пользу покупателей. Признаком этого может стать выход выше 2240-2250 пунктов. В этом варианте ждем далее восходящее движение с ориентиром 2280-2300 или выше", - указывает управляющий активами Инвестиционной палаты Александр Волынский.
- INP_170206.zip (Размер - 37kb)
.
06 февраля 2017 года 10:28
"Российский рынок акций консолидируется выше 2215 пунктов ММВБ, что в целом выглядит оправданным при текущих ценах на нефть и сохранении положительного сентимента по глобальным активам. Помимо мировых новостей ключевым драйвером для фондового рынка станет реакция рубля на начало покупок валюты ЦБР... читать дальше
.06 февраля 2017 года 10:21
В моменте внешний фон остается благоприятным для продолжения покупок на локальном рынке российского госдолга - Росбанк
"Укрепление рубля и нейтральные итоги заседания ФРС способствовали покупкам ОФЗ в течение большей части прошедшей недели. Лидерами укрепления стали "длинные" бумаги с фиксированным купоном: так, за неделю доходность 10-летней бумаги 26207 снизилась на 5 бп, а 15-летней 26218 – на 10 бп. В моменте... читать дальше
.06 февраля 2017 года 10:16
Москва. 6 февраля. Доллар США и евро слегка снизились на "Московской бирже" в начале торгов понедельника, рубль немного укрепился к бивалютной корзине, отыгрывая продолжающийся рост мировых цен на нефть. читать дальше
.06 февраля 2017 года 10:07
В течение недели ожидается торговля в диапазоне 2200-2250 пунктов индекса ММВБ с тенденцией к снижению - "Открытие Брокер"
"Предстоящая неделя для российских активов вновь может оказаться сложной, - предупреждает аналитик компании "Открытие Брокер" Андрей Кочетков. - Конечно, нефть дорожает и это способствует позитивному отношению к российским акциям. С другой стороны, пока нет конкретных поводов для реализации надежд... читать дальше
.06 февраля 2017 года 10:00
"Мы прогнозируем рост индекса ММВБ до 2230-2235 пунктов на открытии торгов. Внешний фон складывается позитивным. В пятницу американский фондовый индекс широкого рынка S&P 500 пошел снова на штурм отметки 3000 пунктов на фоне хорошей макростатистики и подписании указа об ослаблении закона... читать дальше
.06 февраля 2017 года 10:00
Москва. 6 февраля. На рынке рублевых корпоративных облигаций в понедельник, скорее всего, не сложится ярко выраженной динамики цен на фоне сохранения Банком России ключевой ставки на текущем уровне 10% годовых и противоречивых сигналов, поступающих с мировых рынков капитала, в том числе нефтяных площадок, полагают эксперты. читать дальше
.06 февраля 2017 года 09:55
"Индекс доллара продолжает оставаться под давлением, заседание ФРС не принесло уверенности инвесторам относительно укрепления доллара, - комментирует аналитик "Алор Брокер" Алексей Антонов. - Данная ситуация воспринимается с позитивом для остальных валют и товарных активов. Котировки золота на... читать дальше
.06 февраля 2017 года 09:48
езультирующее влияние ключевых внешних факторов на поведение российского финансового рынка сегодня в начале дня, по оценкам начальника аналитического отдела ИФК "Солид" Шагова Олега, складывается умеренно позитивным. Котировки апрельских фьючерсов на нефть марки Brent подтянулись к отметке в $57 за... читать дальше
.06 февраля 2017 года 09:45
В понедельник утром среди аналитиков нет единого мнения о направлении движения на рынке акций. В целом возможен рост фондовых индексов. читать дальше
.06 февраля 2017 года 09:45
Американские фондовые индексы выросли в пятницу. Цены на нефть растут в понедельник. Большинство фондовых индексов стран Азиатско-Тихоокеанского региона в понедельник повышаются. читать дальше
.06 февраля 2017 года 09:39
отировки нефти снова пытались пробить отметку 57 и снова безуспешно, констатирует региональный директор eToro в России и СНГ Павел Салас. Баррель Brent дошел до 57,27 долл., где встретил продажи, но по итогам пятницы удержался в символическом "плюсе". В целом настрой в сырьевом сегменте выглядит... читать дальше
.06 февраля 2017 года 09:39
В пятницу рубль продемонстрировал внушительный подъем, обновив максимумы за полтора года, отмечает аналитик InstaForex Игорь Ковалев. Ралли валюты было обусловлено риторикой Банка России, ослаблением доллара, а также в целом благоприятным настроем участников рынка в отношении рисковых активов.... читать дальше
.03 февраля 2017 года 20:40
Рынок акций РФ на неделе просел по индексам из-за не оправдавшихся надежд на скорую отмену США антироссийских санкций. Поддержку рынку оказывала выросшая нефть на фоне выполнения нефтяниками договоренностей соглашения ОПЕК+ по ограничению добычи, а также рост металлов, в то время как реакция рынков на прошедшие заседания ведущих центробанков (Банка Японии, Федрезерва США, Банка Англии и ЦБ РФ) оказалась в целом нейтральной. читать дальше
.03 февраля 2017 года 20:15
Рубль умеренно укрепляется к доллару и евро в пятницу вечером благодаря нефти и итогам заседания ЦБ РФ
Москва. 3 февраля. Доллар США и евро умеренно снижаются на торгах "Московской биржи" в пятницу вечером, при этом доллар опустился ниже отметки 59 руб./$1; рубль укрепляется благодаря растущей нефти и итогам заседания совета директоров Банка России. читать дальше
.03 февраля 2017 года 20:01
Москва. 3 февраля. Рынок акций РФ в пятницу подрос по индексам вслед за фондовой Европой и нефтью, динамика blue chips оказалась смешанной из-за резкого укрепления рубля после решения ЦБ РФ не менять ключевую ставку; лидировали бумаги энергетиков, и упали после недельного ралли бумаги металлургов. читать дальше
.
ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:
САМОЕ ОБСУЖДАЕМОЕ
Если Вы желаете получать представленную в этом разделе информацию в автоматическом режиме, то заполните, пожалуйста, форму или позвоните по телефонам (495) 988-76-77/02. Наши менеджеры обязательно свяжутся с Вами в ближайшее время и согласуют условия её поставки.
.