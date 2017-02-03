Рынок акций на неделе просел из-за не сбывшихся надежд на скорую отмену санкций США к РФ

Рынок акций РФ на неделе просел по индексам из-за не оправдавшихся надежд на скорую отмену США антироссийских санкций. Поддержку рынку оказывала выросшая нефть на фоне выполнения нефтяниками договоренностей соглашения ОПЕК+ по ограничению добычи, а также рост металлов, в то время как реакция рынков на прошедшие заседания ведущих центробанков (Банка Японии, Федрезерва США, Банка Англии и ЦБ РФ) оказалась в целом нейтральной.

В период с 30 января по 3 февраля индекс ММВБ просел на 1,7% - до 2226,61 пункта, индекс РТС потерял 0,4% и достиг 1190,4 пункта, при этом доллар за неделю подешевел на 0,93 рубля, а нефть Brent прибавила 2,7% или $1,49 (апрельский фьючерс).

Неделя началась со снижения вслед за мировыми площадками и на фоне неоправданных надежд на снятие антироссийских санкций со стороны США; выросли бумаги энергетических компаний. В телефонном разговоре 28 января президентов РФ и США намечено наладить партнерство по стратегическим вопросам, темам Ирана, КНДР, Украины, координацию с целью разгрома ИГИЛ. В ходе беседы была подчеркнута важность восстановления торгово-экономических связей, однако тема санкций не обсуждалась.

Президент США Д.Трамп в пятницу подписал указ о приостановке программы приема беженцев на 120 дней, который также предусматривает запрет на 90 дней въезда в США граждан семи преимущественно мусульманских стран (Ирака, Ирана, Йемена, Ливии, Сирии, Сомали, Судана). Нефть просела к $55 за баррель на сигналах роста объемов производства сырья в США. Данные Минэнерго США говорят об увеличении объемов добычи нефти до максимума с апреля (8,96 млн б/с). Кроме того, по данным Baker Hughes, число активных буровых установок в США выросло еще на 15 и достигло 566 штук.

Во вторник рынок акций продолжил снижение, нивелировав рост 27 января, основанный на ожиданиях скорого снятия санкций США с РФ. Индекс ММВБ опустился ниже 2220 пунктов, при этом доллар подорожал до 60 рублей. Выросли на 10% к новым максимумам обыкновенные акции "Башнефти" после завершения приема заявок на выкуп по оферте "Роснефти", что привело к дефициту бумаг на рынке.

Мировые рынки во вторник сохранили негативную динамику из-за мер, предпринятых президентом США Д.Трампом для ограничения иммиграции, а также отставки и.о. генпрокурора США Салли Йейтс, которая ранее раскритиковала указ о запрете на въезд в США гражданам семи государств с преимущественно мусульманским населением. Нефть подскочила выше $56 за баррель на фоне ослабления доллара перед заседанием Федрезерва США.

В среду рынок акций подрос вслед за Европой и нефтью на невысоких оборотах, поскольку инвесторы ожидали вердикта Федрезерва США по ставке и дальнейшей монетарной политике. Индекс ММВБ превысил 2230 пунктов.

Акции "Башнефти" поднимались в течение дня еще на 18% (до 4798 рублей), после чего "ралли корнера" иссякло и бумаги растеряли весь дневной прирост. Упали акции "Трубной металлургической компании" (-5,6%) после известий, что компания продает 13,4% своих акций по цене ниже рынка для выкупа аналогичного по размеру пакета у ВТБ в рамках исполнения колл-опциона.

Нефть Brent закрепилась выше $56 за баррель, несмотря на данные Минэнерго США о росте запасов сырья (увеличение резервов нефти, бензина и дистиллятов превысило прогнозы).

В четверг индекс ММВБ откатился ниже 2220 пунктов на фоне нисходящей коррекции мировых фондовых площадок, а также резкого укрепления рубля (доллар подешевел на 0,5 рубля) из-за отсрочки Минфином своего участия в валютных операциях (до 7 февраля); раллировали на 3-5% бумаги металлургических компаний на фоне роста цен на металлы. Исключение среди металлургов составили просевшие на 2,3% бумаги "Северстали" из-за слабого отчета за IV квартал (EBITDA снизилась почти на 10%). Упали акции "Башнефти" (-4%).

Федрезерв США и Банк Англии по итогам заседаний не стали менять ключевые процентные ставки. При этом Федрезерв практически не дал новых сигналов о будущих изменениях монетарной политики из-за политической неопределенности, хотя отметил улучшение доверия к экономике и общую сбалансированность рисков для экономических прогнозов. Нефть Brent протестировала отметку $57 за баррель на фоне известий, что нефтяники в рамках соглашения ОПЕК+ уже сократили добычу на 80-90% от заявленных в сделке объемов.

В пятницу рынок акций подрос вслед за нефтью, подъем ММВБ сдерживался укреплением рубля; упали на 2-5% бумаги металлургов на фоне коррекции металлов, и продолжился откат "Башнефти" (-4,3%). Реакция на ожидаемую неизменность ставки ЦБ РФ (10% годовых) оказалась нейтральной. Банк России заявил, что потенциал снижения ставки в первом полугодии уменьшился, а риски недостижения цели по инфляции в 4% на конец 2017 года сохраняются. Между тем, ЦБ РФ ожидает сохранения положительной динамики ВВП в I квартале и по итогам года, но темпы подъема экономики будут невысокими.

Минфин РФ сообщил в пятницу, что ожидает дополнительные нефтегазовые доходы федерального бюджета в феврале в объеме 113,1 млрд рублей, операции по покупке иностранной валюты с этими средствами планирует проводить с 7 февраля по 6 марта (ежедневный объем покупки валюты в этот период составит 6,3 млрд рублей или порядка $105-106 млн).

Поддержку нефти оказала геополитическая напряженность, опасения вызвали ухудшение отношений США и Ирана, а также с Австралией и Мексикой. Саудовская Аравия повысила цены на большинство сортов нефти на март.

По итогам недели среди акций, входящих в листинг 1-го и 2-го уровней "Московской биржи", хуже рынка смотрелись "Трубной металлургической компании" (-9%), "Татнефти" (-7%), "Северстали" (-6%); лучше рынка выглядели акции АО "Объединенная авиастроительная корпорация" (+17%), "Кузбасской топливной компании" (+16%), "Селигдара" (+14%).

Динамику рынка акций на следующей неделе зададут нефть (Brent попытается закрепиться выше $57 за баррель в ожидании выхода 13 февраля январского отчета ОПЕК по добыче) и колебания на валютном рынке после стартующих 7 февраля интервенций Минфина РФ. Для индекса ММВБ коридор колебаний может составить 2220-2300 пунктов, для РТС – 1170-1200 пунктов, полагают аналитики "Интерфакс-ЦЭА".