Рубль умеренно укрепляется к доллару и евро в пятницу вечером благодаря нефти и итогам заседания ЦБ РФ

Москва. 3 февраля. Доллар США и евро умеренно снижаются на торгах "Московской биржи" в пятницу вечером, при этом доллар опустился ниже отметки 59 руб./$1; рубль укрепляется благодаря растущей нефти и итогам заседания совета директоров Банка России.

Курс доллара США составил 58,94 руб./$1 в 19:00 МСК, что на 48,5 копейки ниже уровня закрытия предыдущих торгов. Евро при этом стоил 63,5775 руб./EUR1, снизившись на 36,75 копейки. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) опустилась на 43 копейки, до 61,03 рубля.

По мнению экспертов "Интерфакс-ЦЭА", умеренное укрепление рубля к доллару и евро 3 февраля связано как с возобновившимся ростом мировых цен на нефть, так и с поступившей от Банка России информацией о будущей направленности денежно-кредитной политики, которая может быть воспринята рынком как "ястребиная".

Совет директоров ЦБ РФ по итогам заседания 3 февраля, как и ожидалось, принял решение сохранить ключевую ставку на уровне 10% годовых. Вместе с тем регулятор изменил сигнал о будущей направленности денежно-кредитной политики в текстовой части заявления. В трех предыдущих заявлениях Банк России указывал на возможность снижения ставки в первом-втором квартале 2017 года (в декабрьской версии - в первом полугодии, при этом второй квартал назывался как более вероятный вариант). На этот раз, отметив, что замедление инфляции отчасти обусловлено временными факторами, ЦБ заявил, что "с учетом изменения внешних и внутренних условий потенциал снижения ключевой ставки Банком России в первом полугодии 2017 года уменьшился".

Кроме того, в пятницу стали известны параметры покупок валюты со стороны Минфина. Как сообщило ведомство, дополнительные нефтегазовые доходы федерального бюджета в феврале ожидаются в объеме 113,1 млрд рублей, эти средства Минфин планирует направить на покупку иностранной валюты в период с 7 февраля по 6 марта. Таким образом, ежедневный объем покупки валюты в этот период составит в эквиваленте 6,3 млрд рублей (порядка $105-106 млн по текущему курсу).

Поддержание Банком России умеренно жестких денежно-кредитных условий позволит ограничить инфляционные риски, в том числе краткосрочные риски в связи с началом покупок Минфином иностранной валюты на валютном рынке, говорится в сообщении ЦБ РФ. Банк России по-прежнему считает, что инфляция замедлится до целевого уровня 4% к концу 2017 года и будет поддерживаться вблизи него в дальнейшем. При этом ЦБ РФ будет учитывать операции Минфина по купле-продаже валюты при управлении ликвидностью банковского сектора. Предполагается, что влияние валютных операций на ставки денежного рынка будет близким к нейтральному.

В свою очередь нефть дорожает в пятницу и завершает ростом третью неделю подряд на данных о выполнении странами ОПЕК договоренностей по сокращению добычи нефти и на новостях, что США расширили санкции против Ирана. Цена апрельских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 19:00 МСК в пятницу увеличилась на 0,83% - до $57,03 за баррель. Цена фьючерса на нефть WTI на март на торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) поднялась на 0,75% - до $53,94 за баррель.

Американские власти в пятницу ввели дополнительные ограничительные меры в отношении Ирана, сообщается на сайте Минфина США. В санкционный список попали 13 физлиц и 12 компаний. В документе Минфина уточняется, что санкции введены в рамках борьбы с терроризмом и "за нарушение режима нераспространения". Ранее сообщалось, что Иран в минувшее воскресенье провел испытание баллистической ракеты средней дальности. Иран является вторым по объемам добычи нефти членом ОПЕК. Тем временем эксперты, опрошенные Bloomberg, полагают, что государства ОПЕК в январе сократили производство нефти на 840 тыс. баррелей, или примерно на 60% от требуемого объема.

"Сегодня был довольно насыщенный на события день. Банк России по итогам первого в этом году заседания сохранил процентную ставку на уровне 10% годовых. Минфин и ЦБ объявили и разъяснили, что они хотят делать на валютном рынке, и как это будет происходить. При этом продолжающийся рост мировых цен на нефть стимулирует активность вложений в российские активы. Таким образом, привлекательность операций carry trade сохраняется, что ведет к притоку валюты в страну и тем самым способствует укреплению рубля. Насколько долго будет продолжаться такая тенденция, сказать сложно. Сначала рынку предстоит оценить, во что выльются валютные интервенции Минфина и ЦБ. И хотя в целом заявленный объем покупок валюты не очень большой, неравномерность операций может сказываться на курсе рубля", - прокомментировал "Интерфаксу" ситуацию на рынке начальник отдела валютных операций Росевробанка Роман Фролов.

По мнению главного аналитика компании "Велес Капитал" Юрия Кравченко, "фраза ЦБ об уменьшении потенциала снижения ключевой ставки в первом полугодии 2017 года практически исключает вероятность смягчения процентной политики на опорном заседании в марте. Тем не менее, комментарии ЦБ не отменяют возможности первого снижения ставки в текущем году на следующем опорном заседании - в июне (на 0,5 процентного пункта). Обязательным условием для возобновления цикла смягчения процентной политики должна быть стабилизация годовых темпов инфляции и инфляционных ожиданий на уровне 5% или ниже".

"В свою очередь, валютные операции Минфина и ЦБ по-прежнему могут оказывать исключительно психологическое давление на рубль. Покупки валюты в объемах, способных оказать реальное влияние на курсообразование, будут создавать дополнительные инфляционные риски, поэтому мы ожидаем, что действия Банка России на валютном рынке будут крайне осторожными. Беспокойство, выраженное ЦБ в пресс-релизе в отношении инфляционных рисков в связи с началом валютных покупок, лишь подтверждает наше предположение. Валютный рынок отреагировал на итоги заседания укреплением рубля. С одной стороны, рублевые ставки по-прежнему остаются высокими на неопределенный срок. С другой - регулятор дал четкий сигнал, что будет контролировать объемы проводимых интервенций, а их текущие параметры не способны пока оказать давления на рынок", - отмечает Ю.Кравченко.

По словам замдиректора аналитического департамента компании "Альпари" Анны Кокоревой, Банк России по итогам первого в этом году заседания оставил ключевую ставку без изменений на уровне 10% годовых. Решение банка было ожидаемым и во многом уже учтено рынком. Вероятно, часть бизнес-сообщества удивилась такому решению. Ведь макростатистические показатели по итогам 2016 года достаточно хорошие: инфляция ниже 6%, темпы падения ВВП сократились до "минус 0,2%", рубль укрепился. Все это могло бы стать причиной снижения ставки как минимум на 0,5 процентного пункта. Скорее всего, на планы Центробанка повлияло решение Минфина РФ о введении нового бюджетного правила, хотя в своем пресс-релизе банк это опровергает.

"Покупка и продажа валюты в рамках бюджетного правила требует более жесткой политики от Центробанка, так как от целевого уровня по инфляции в 4% в этом году он отказываться не намерен. Чтобы контролировать волатильность курса и удержать рубль от обвала, мегарегулятор будет понижать ставку медленно и осторожно. В любом случае для рубля намечается локальный разворот, в среднесрочной перспективе российская валюта будет ослабевать, и к середине весны пара "доллар/рубль" может достичь 64-65 руб./$1, а пара "евро/рубль" - 65-67 руб./EUR1", - считает А.Кокорева.

По итогам индексной сессии "Московской биржи" (часть сессии по доллару расчетами "завтра" в период с 10:00 МСК до 11:30 МСК) ЦБ РФ понизил официальный курс доллара на выходные и понедельник на 67,21 копейки, до 59,3137 руб./$1, и понизил курс евро на 91,51 копейки, до 63,8156 руб./EUR1.

Средневзвешенный курс доллара расчетами "сегодня" на торгах "Московской биржи" снизился на 47,07 копейки по отношению к четвергу и составил 59,3149 руб./$1. Средневзвешенный курс доллара на сессии расчетами "завтра" к 19:00 МСК пятницы потерял 38,28 копейки по отношению к 2 февраля и составил 59,2739 руб./$1. Объем торгов долларами к этому моменту составил $5 млрд 549,294 млн, из которых $1 млрд 395,699 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и $4 млрд 153,595 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Средневзвешенный курс евро расчетами "сегодня" снизился на 80 копеек по отношению к четвергу - до 63,8002 руб./EUR1. Средневзвешенный курс евро расчетами "завтра" к 19:00 МСК пятницы потерял 61,47 копейки по отношению к 2 февраля и составил 63,7665 руб./EUR1. Объем торгов евро к этому моменту составил EUR640,13 млн, из которых EUR243,642 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и EUR396,488 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Ставки на рынке краткосрочных рублевых межбанковских кредитов (МБК) в пятницу вновь немного снизились по отношению к предыдущему дню. В частности, ставка MosPrime Rate по кредитам "овернайт" опустилась на 7 базисных пунктов (б.п.), составив 10,25% годовых, а ставка на семидневный срок не изменилась по отношению к предыдущему дню и составила 10,38% годовых. Ставки в среднесрочном сегменте МБК (1-6 месяцев) также в целом немного снизились: ставка MosPrime Rate на срок 1 месяц опустилась на 1 б.п. - до 10,45% годовых, на срок 3 месяца - на 2 б.п. (до 10,49% годовых), а на срок 6 месяцев ставка не изменилась и составила 10,51% годовых.