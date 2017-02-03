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03 февраля 2017 года 20:01

Рынок акций РФ в пятницу подрос вслед за нефтью, но неделю закрыл в минусе

Москва. 3 февраля. Рынок акций РФ в пятницу подрос по индексам вслед за фондовой Европой и нефтью, динамика blue chips оказалась смешанной из-за резкого укрепления рубля после решения ЦБ РФ не менять ключевую ставку; лидировали бумаги энергетиков, и упали после недельного ралли бумаги металлургов.

По итогам торгов индекс ММВБ составил 2226,61 пункта (+0,4%), индекс РТС - 1190,4 пункта (+1,6%); рублевые цены основных "фишек" на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) изменились в пределах 3%.

Доллар упал до 58,9 рубля (-0,52 рубля).

За неделю индексы РТС и ММВБ снизились на 0,4-1,7%, доллар упал на 0,93 рубля.

В лидерах роста в пятницу выступили акции "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (+2,3%), "Россетей" (MOEX: RSTI) (+3% и +1,4% "префы"), "РусГидро" (MOEX: HYDR) (+2,7%), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (+2,2% и +2,6% "префы"), "ФСК ЕЭС" (MOEX: FEES) (+3,3%).

Упали акции "Башнефти" (MOEX: BANE) (-4,3%, до 3749,5 рубля), "Мечела" (MOEX: MTLR) (-0,9%), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (-1,6%), "РусАла" (MOEX: RUALR) (-5,6%), "Северстали" (MOEX: CHMF) (-2%), "Трубной металлургической компании" (MOEX: TRMK) (-3,1%, до 76,4 рубля).

Банк России в пятницу ожидаемо сохранил ключевую ставку на уровне 10% годовых, заявив, что потенциал ее снижения в первом полугодии уменьшился, а риски недостижения цели по инфляции в 4% на конец 2017 года сохраняются. Между тем, ЦБ РФ ожидает сохранения положительной динамики ВВП в первом квартале и по итогам года, но темпы подъема экономики будут невысокими.

Минфин РФ сообщил в пятницу, что ожидает дополнительные нефтегазовые доходы федерального бюджета в феврале в объеме 113,1 млрд рублей, операции по покупке иностранной валюты с этими средствами планирует проводить с 7 февраля по 6 марта. Таким образом, ежедневный объем покупки валюты в этот период планируется в эквиваленте 6,3 млрд рублей (порядка $105-106 млн).

В Азии в пятницу отмечалась смешанная динамика индексов, снизился Китай (-0,7%) после праздничной недели, однако растут Европа (DAX FTSE, S&P 350 прибавляют 0,2-0,8%) и Америка (индекс S&P 500 вырос на 0,6%).

Статистика о розничных продажах еврозоны за декабрь оказалась слабой - продажи сократились на 0,3% при прогнозах роста на 0,3%.

Вышедшая в пятницу статистика в США оказалась разнополярной. Число новых рабочих мест в США в январе составило 227 тыс. при прогнозах на уровне 180 тыс., а безработица увеличилась до 4,8%, тогда как не ожидалось изменений с уровня 4,7%. Индекс деловой активности в сфере услуг США (ISM Non-Manufacturing) в январе опустился до 56,5 пункта, хотя аналитики не ожидали изменений с декабрьского уровня 57,2 пункта. При этом само декабрьское значение было пересмотрено с понижением - до 56,6 пункта.

Нефть в пятницу подскочила выше $57 за баррель Brent на новостях, что США расширили санкции против Ирана. В санкционный список попали 13 физлиц и 12 компаний. В документе Минфина уточняется, что санкции введены в рамках борьбы с терроризмом и "за нарушение режима нераспространения". Ранее сообщалось, что Иран в минувшее воскресенье провел испытание баллистической ракеты средней дальности. Иран является вторым по объемам добычи нефти членом ОПЕК.

Стоимость апрельских фьючерсов на нефть Brent к 18:50 МСК в пятницу поднялась до $57,19 за баррель (+1,1%), мартовская цена WTI - до $54,11 за баррель (+1,1%).

По словам аналитика Промсвязьбанка (MOEX: PSBR) Евгения Локтюхова, в пятницу рынок акций продолжил в отсутствие значимых внутренних и внешних катализаторов проторговку зоны 2220-2230 пунктов по индексу ММВБ. Поддержку рынку оказали выросшие бумаги электроэнергетического сектора, нефтянка и телекомы, а аутсайдером выступил металлургический и горнодобывающий сектор, где участники рынка предпочли зафиксировать краткосрочную прибыль на фоне крепнущего рубля и снижения китайского рынка.

В целом рынок акций продолжает испытывать дефицит идей, ближайшие перспективы индекса ММВБ выглядят негативно - вероятно постепенное сползание к верхней части зоны поддержки 2180-2210 пунктов. Есть надежда на сохранение спроса на следующей неделе на акции внутренних секторов (телекомы и электроэнергетика), в меньшей степени зависящих от внешней конъюнктуры и по-прежнему обладающих среднесрочными идеями для покупок.

По словам аналитика УК "Райффайзен Капитал" Софии Кирсановой, нефть поддержало усиление геополитической напряженности между США и Ираном (ракетные испытания последнего вызвали резко негативную реакцию со стороны США и расширение санкций). С другой стороны, укрепляющийся третий день подряд доллар несколько сдерживает рост котировок "черного золота".

Крепкий доллар никак не помешал ревальвации российской отечественной валюты, которая за 3 дня укрепилась на 1 рубль к доллару. В пятницу поддержку рублю оказало сохранение ЦБ РФ ключевой ставки на уровне 10% и комментарии регулятора, что следующее повышение может произойти не ранее второго квартала. На следующей неделе, вероятно, рубль немного ослабеет (до 60 руб./$1), когда Минфин выйдет с обещанными валютными интервенциями на рынок, даже несмотря на то, что объемы операций будут незначительны.

Аналитик компании "Открытие брокер" Андрей Кочетков также отмечает, что ЦБ РФ сохранил ключевую ставку без изменения и даже ухудшил прогноз снижения ставки в первом полугодии, а значит, рубль останется одной из самых высокодоходных валют мира.

ЦБ РФ заявил, что покупки валюты Минфином не окажут существенного влияния на рынок. С другой стороны, сам факт упоминания данного обстоятельства все же говорит об обратном. Возможно, что в ЦБ опасаются ослабления рубля в связи с валютными покупками. Поэтому регулятор предпочел продолжить стимулировать сберегательное поведение граждан, а не разогревать инфляцию кредитным расширением. И естественно, избыточно жесткая денежная политика позволит предотвратить негативное влияние сохраняющейся внешнеэкономической неопределенности на курсовые и инфляционные ожидания. Следующее заседание ЦБ РФ по ставке состоится 24 марта, но перспективы каких-либо действий регулятора заметно ухудшились.

Возможно, что плавное усиление позиций рубля продолжится, тем более что нефть этому способствует, как и находящийся под давлением на мировом рынке доллар.

На рынке нефти сохраняется эхо испытаний баллистической ракеты в Иране, произошедших накануне. Однако риски на рынке все же сохраняются. В частности, источником серьезной просадки может быть избыточный объем длинных позиций в нефти. Если котировки не смогут преодолеть максимум на решении OPEC, то утомившиеся ждать спекулянты будут готовы зафиксировать свои позиции.

По оценке аналитика УК "Альфа-Капитал" Андрея Шенка, основные события на неделе имели политический окрас - например, ряд заявлений Дональда Трампа, а также новости из Великобритании. Как правило, в таких ситуациях растет неопределенность, и инвесторы предпочитают не открывать новых позиций.

Заседание ФРС особых сюрпризов рынку не принесло: заявление регулятора выглядело стандартным, а ставка сохранилась на прежнем уровне. Корпоративные отчеты в США продолжают выходить, и преимущественно компаниям удается превысить прогнозы, но это пока создает интерес лишь к отдельным секторам или отдельным бумагам.

Российский рынок на этом фоне немного скорректировался вниз, что похоже на фиксацию прибыли частью иностранных инвесторов. Главной темой на рынке пока остаются покупки валюты ЦБ в пользу Минфина. Объемы покупок, объявленные Минфином, сюрпризом для рынка не стали, поэтому волатильность осталось низкой. Тем не менее, в ближайшее время покупки будут сдерживать интерес к рублю, даже если продолжится рост цен на сырье.

По оценкам аналитиков Sberbank CIB, валютные интервенции Минфина РФ вряд ли приведут к существенному ослаблению рубля в феврале, учитывая благоприятную сезонную динамику счета текущих операций и относительно небольшой объем долговых выплат. Однако эффект от покупок валюты может усилиться во втором и третьем кварталах, когда положительное сальдо счета текущих операций будет небольшим. ЦБ РФ вернется к снижению ставки не ранее второго квартала, так как ожидаемое ослабление рубля на фоне валютных интервенций Минфина, вероятно, нивелирует положительный эффект от замораживания бюджетных расходов и замедлит снижение инфляции, полагают эксперты Sberbank CIB.

Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" в пятницу в росте лидировали акции АО "Объединенная авиастроительная корпорация" (MOEX: UNAC) (+6,5%), "Уралсиба" (MOEX: USBN) (+6,1%), АО "Дальневосточное морское пароходство" (MOEX: FESH) (+4,8%), ПАО "Городские инновационные технологии" (MOEX: GRNT) (+4,6%), "Селигдара" (MOEX: SELG) (+4,4%), "Магнитогорского металлургического комбината" (MOEX: MAGN) (+3,2%), "ОГК-2" (MOEX: OGKB) (+2,8%), "ТГК-1" (MOEX: TGKA) (+2,8%).

Просели акции ОАО "GTL" (MOEX: GTLC) (-10,5%), АО "Таганрогский комбайновый завод" (MOEX: TGKO) (-9,8%), АО "Вторресурсы" (MOEX: VTRS) (-4,9%), "Соллерса" (MOEX: SVAV) (-3,9%), ПАО "Единые техно системы" (MOEX: UTSY) (-3,7%).

Суммарный объем торгов акциями на основном рынке "Московской биржи" за день составил 30,333 млрд рублей (из них 5,9 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка (MOEX: SBER)).


Опубликовано: /Финмаркет/
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