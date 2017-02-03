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03 февраля 2017 года 19:10

Цены евробондов РФ по итогам недели слегка подросли вслед за повышением UST и нефти

Москва. 3 февраля. Котировки большинства выпусков российских еврооблигаций по итогам недели слегка подросли вслед за повышением стоимости американских казначейских обязательств (US Treasuries) и ростом мировых цен на нефть. При этом суверенные спреды к доходности базовых активов изменились незначительно.

Начало недели для рынка отечественных евробондов было умеренно негативным - цены корректировались вниз после роста 27 января. Основной причиной плавного снижения цен стало отсутствие темы возможного послабления антироссийских санкций в ходе состоявшегося в субботу телефонного разговора Владимира Путина и Дональда Трампа. Ранее именно слухи о возможном скором послаблении станционного режима со стороны США вызвали заметный рост отечественных евробондов. Таким образом, некоторое разочарование рынка из-за отсутствия этой темы в разговоре двух президентов и вызвало легкую фиксацию прибыли и плавное снижение цен отечественных евробондов.

Во вторник и среду котировки российских еврооблигаций не демонстрировали ярко выраженной динамики в ожидании объявления итогов первого в этом году заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США. Актуальность позиции ФРС усилилась после смены президента США. Предвыборная риторика нынешнего главы Белого дома Д.Трампа была инфляционистской, и если его планы будут воплощаться в жизнь, то американскому ЦБ придется проводить более жесткую денежно-кредитную политику. А это негативный фактор для динамики базовых активов, которые в условиях заметно сузившихся суверенных спредов становятся важным драйвером для отечественных евробондов.

Федеральная резервная система США не удивила рынки, сохранив базовую ставку в диапазоне от 0,5% до 0,75% годовых. При этом Федрезерв практически не дал новых сигналов о будущих изменениях ставки, хотя отметил улучшение доверия к экономике и общую сбалансированность рисков для экономических прогнозов. Тем не менее, комментарии, сопровождавшие решение ФРС, мировые инвесторы расценили как сигнал к проведению более мягкой, чем заявлялось ранее, монетарной политики. При этом вероятность повышения ставок в марте снизилась до 17,7%, что позитивно сказалось на динамике US Treasuries. В результате доходность десятилетних облигаций Минфина США опустилась на 4 базисных пункта - до 2,46% годовых, что в сочетании с подорожавшей до $57 за баррель нефтью стимулировало новую волну активности покупателей облигаций emerging markets. Традиционно наибольшую выгоду от позитивных новостей получили наиболее "длинные" российские еврооблигации с погашением в 2042-2043 годах.

В свою очередь, цены на нефть в четверг достигли максимума за три недели на новостях о снижении добычи в США и России (стоимость Brent превышала в ходе торгов отметку $57 за баррель). По данным Минэнерго США, опубликованным 1 февраля, добыча нефти в США по итогам прошлой недели сократилась на 46 тыс. б/с - до 8,9 млн б/с. Кроме того, глава Минэнерго РФ Александр Новак сообщил, что нефтедобывающие государства, договорившиеся в конце прошлого года о сокращении добычи, снизили производство нефти в январе примерно на 1,4 млн баррелей в сутки (б/с). В России добыча нефти в январе уменьшилась на 117 тыс. б/с, отметил он. Согласно оценкам аналитической компании JBC Energy, страны ОПЕК в прошлом месяце выполнили соглашение о сокращении добычи примерно на 88%.

В последний день недели в США были опубликованы ежемесячные данные по рынку труда, оказавшиеся противоречивыми и тем самым ослабившими ожидания скорого повышения процентных ставок Федрезервом. Как сообщило министерство труда США, число рабочих мест в экономике страны увеличилось в январе на 227 тыс., рекордными темпами за 4 месяца. Аналитики, опрошенные MarketWatch, в среднем ожидали повышения количества рабочих мест на 197 тыс. Между тем уровень безработицы в США в январе неожиданно вырос до 4,8% с декабрьских 4,7%.

Данная статистика привела к росту стоимости базовых активов и снижению процентных ставок US Treasuries, что в свою очередь позитивно сказалось на динамике отечественных евробондов, которые в итоге вышли в плюс по отношению к закрытию 27 января.

В результате стоимость российских еврооблигаций с погашением в 2030 году по итогам недели выросла на 0,05% и составила 120,2% от номинала (спред к четырехлетним US Treasuries расширился за пять дней на 4 базисных пункта и 3 февраля составил 86 базисных пунктов). Еврооблигации с погашением в 2043 году выросли в цене за неделю на 0,43%, с погашением в 2042 году - на 0,68% (спред к US Treasuries аналогичной дюрации расширился на 2 пункта и составил 241 базисный пункт). Евробонды с погашением в 2026 году подорожали на 0,14%, с погашением в 2023 году - на 0,37% (их спред к US Treasuries расширился на 1 пункт - до 178 базисных пунктов), с погашением в 2020 году - на 0,36%.

В секторе валютных гособлигаций России на следующей неделе, скорее всего, не сложится ярко выраженной тенденции на фоне неоднозначной ситуации на мировых рынках капитала, полагают эксперты "Интерфакс-ЦЭА". По мнению аналитиков, нервозность на мировых рынках будет связана с неоднозначной оценкой инвесторами действий нового президента США Д.Трампа, в частности, в сфере миграционной и торговой политики. Вместе с тем определенную поддержку рынку валютных гособлигаций будут оказывать высокие мировые цены на нефть, заметно выросшие после принятых решений ОПЕК и 11 стран, не входящих в картель, снизить производство сырья для стабилизации ситуации на нефтяном рынке.


Опубликовано: /Финмаркет/
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