На следующей неделе нефть останется в коридоре $54,5-57,5 - Бинбанк

"К концу недели нефтяные котировки растут и пытаются закрепиться у верхней границы ожидаемого нами коридора – на уровне $56,5-57, - комментирует аналитик Бинбанка Антон Покатович. - Фундаментом для укрепления нефти послужил положительный новостной фон: участники рынка следят за новым витком отношений США и Ирана, который может закончиться возвращением санкций для исламской республики; новые положительные оценки выполнения сделки ОПЕК (в ходе опроса Bloomberg) усиливают уверенность трейдеров в успехе сделки; моментная слабость доллара на неделе также позволила ценам вырасти. В свою очередь, статистика буровых установок в конце недели, по нашим ожиданиям, сдержит рост нефтяных цен. Ключевыми событиями в ближайшее время станут публикации ежемесячного прогноза и отчета по нефтяному рынку от EIA, которые позволят оценить рост сланцевой активности в США. На следующей неделе мы ожидаем, что данные о наращивании запасов нефти и увеличении числа буровых установок не позволят ценам перейти к устойчивому росту. На стороне нефти останется умеренно-позитивный новостной фон с возможными вербальными интервенциями от ОПЕК в преддверии выхода официальных данных о сокращении добычи нефти картелем. Как итог, цены незначительно подрастут, боковой тренд продолжится, нефть в коридоре $54,5-57,5".