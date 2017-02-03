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Главная / Мнения аналитиков / Действия президента США Дональда Трампа подпитывают рост премии за риск в ценах на нефть - Julius Baer
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03 февраля 2017 года 18:58
Действия президента США Дональда Трампа подпитывают рост премии за риск в ценах на нефть - Julius Baer
Цены на нефть марки Brent остаются в боковом тренде около отметки 56 долл. США за баррель, отмечает глава исследований сырьевых рынков Julius Baer Норберт Рюкер. Администрация Трампа, ужесточая позицию по отношению к Ирану, подпитывает премию за геополитические риски в цене на сырье. Вслед за испытаниями ракет Ираном возможно ускоренное введение уже запланированных санкций, однако это не должно затронуть соглашение 2015 года по ядерной энергетике, и таким образом не будет иметь последствий для экспорта из Ирана. Тем временем, поступают противоречивые сигналы по поводу соблюдения соглашения ОПЕК по сокращению объемов добычи нефти. В то время как Саудовская Аравия и ее ключевые союзники снизили производство на 0,8 млн баррелей в день в январе, Ирак и Россия запаздывают с выполнением своих обещаний. Экспорт в Азию пока что не показал никаких существенных сокращений. Свежие оценки спроса и предложения Администрацией энергетической информации США показывают, что соглашение ОПЕК в основном решает проблему завышенного производства в конце прошлого года. Если добавить растущий экспорт из Ливии, Нигерии и Ирана, а также возрождение активного производства сланцевых углеводородов в США, избыток предложения на рынке нефти вряд ли сократится в ближайшем будущем. Эксперт Julius Baer придерживается мнения, что цены на нефть будут снижаться. Цены на нефть, в том числе, находятся под краткосрочным риском закрепления прибылей хедж-фондами. Тем временем, цены на природный газ в США начали 2017 год вяло, поскольку большую часть января температуры были выше средних значений. В Европе, наоборот, цены на природный газ показали сильный рост в связи с ростом отопительного спроса и спроса со стороны электростанций. "Цены на нефть остаются на верхней границе фундаментально обоснованного ценового коридора благодаря поддержке со стороны бычьих настроений на рынке. Мы придерживаемся медвежьей позиции и рекомендуем короткие позиции по нефти, поскольку скептически относимся к эффективности соглашения ОПЕК по сокращению производства", - заключает Н. Рюкер.
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03 февраля 2017 года 20:40
Рынок акций РФ на неделе просел по индексам из-за не оправдавшихся надежд на скорую отмену США антироссийских санкций. Поддержку рынку оказывала выросшая нефть на фоне выполнения нефтяниками договоренностей соглашения ОПЕК+ по ограничению добычи, а также рост металлов, в то время как реакция рынков на прошедшие заседания ведущих центробанков (Банка Японии, Федрезерва США, Банка Англии и ЦБ РФ) оказалась в целом нейтральной. читать дальше
.03 февраля 2017 года 20:15
Рубль умеренно укрепляется к доллару и евро в пятницу вечером благодаря нефти и итогам заседания ЦБ РФ
Москва. 3 февраля. Доллар США и евро умеренно снижаются на торгах "Московской биржи" в пятницу вечером, при этом доллар опустился ниже отметки 59 руб./$1; рубль укрепляется благодаря растущей нефти и итогам заседания совета директоров Банка России. читать дальше
.03 февраля 2017 года 20:01
Москва. 3 февраля. Рынок акций РФ в пятницу подрос по индексам вслед за фондовой Европой и нефтью, динамика blue chips оказалась смешанной из-за резкого укрепления рубля после решения ЦБ РФ не менять ключевую ставку; лидировали бумаги энергетиков, и упали после недельного ралли бумаги металлургов. читать дальше
.03 февраля 2017 года 19:12
"К концу недели нефтяные котировки растут и пытаются закрепиться у верхней границы ожидаемого нами коридора – на уровне $56,5-57, - комментирует аналитик Бинбанка Антон Покатович. - Фундаментом для укрепления нефти послужил положительный новостной фон: участники рынка следят за новым витком... читать дальше
.03 февраля 2017 года 19:10
Москва. 3 февраля. Котировки большинства выпусков российских еврооблигаций по итогам недели слегка подросли вслед за повышением стоимости американских казначейских обязательств (US Treasuries) и ростом мировых цен на нефть. При этом суверенные спреды к доходности базовых активов изменились незначительно. читать дальше
.03 февраля 2017 года 18:31
Вполне возможно, что случае возобновления роста цен на нефть, доллар уйдет ниже 59 рублей - ИК "Финам"
"Во второй половине торгов пятницы российский фондовый рынок продолжил рост, - отмечает аналитик ИК "Финам" Богдан Зварич. - При этом сегмент энергоносителей сохранил позиции, а нефть марки Brent продолжила консолидироваться в районе 56,5 доллара. На европейских площадках ситуация также не... читать дальше
.03 февраля 2017 года 17:51
"Российский фондовый рынок в пятницу рос на оптимизме относительно перспектив занятости в США. В условиях постоянной стабилизации экономической активности в России иностранная валюта становится из актива-убежища валютой, в которой оцениваются венчурные операции и инвестиции частного капитала.... читать дальше
.03 февраля 2017 года 17:32
Рисков укрепления рубля в настоящее время больше, чем его ослабления, считает главный экономист Credit Suisse по РФ Алексей Погорелов. "Последние новости и спекуляции относительного возможного смягчения санкций против России должны изменить поведение участников рынка. За последнюю неделю мы... читать дальше
.03 февраля 2017 года 17:20
"Долговой и валютный рынки сдержанно отреагировали на решение ЦБ. Полагаем, что на рынке ОФЗ в ближайшие месяцы будет преобладать "боковой" тренд, а динамика рубля будет определяться преимущественно внешними факторами", - указывают аналитики Промсвязьбанка. читать дальше
.03 февраля 2017 года 16:57
урс доллара против рубля снижается на 0,05% в ходе торгов пятницы. Пара USD/RUB с расчетами завтра находится на уровне 59,39. Российский Минфин подтвердил информацию о готовности начать скупку валюты с 7 февраля в размере 6,3 млрд руб. в день. Позднее ЦБ в русле намерений Минфина сохранил ставки... читать дальше
.03 февраля 2017 года 16:42
лавным событием вечера станет публикация данных по рынку труда в США. Если статистика ADP Services, показавшая создание 246 тыс. новых рабочих мест в частном секторе, подтвердится, то это станет поводом для резкого укрепления доллара. С другой стороны, нефть также получит повод для роста, так как... читать дальше
.03 февраля 2017 года 16:10
Рынок считает, что дивергенция денежно-кредитной политики ЕЦБ и ФРС приведет к укреплению доллара и ослаблению евро. Сложно представить, что может остановить рост доллара в ближайшее время, но в среднесрочной перспективе эта динамика выглядит крайне неубедительно. Экономическая политика Трампа... читать дальше
.03 февраля 2017 года 15:41
ЦБ снизит ставку весной в пределах 0,5-0,75 п.п., если курс USD/RUB не вырастет выше 63 - ИК "Фридом-Финанс"
"В решении ЦБ есть противоречивые моменты. Регулятор не ужесточает политику, но явно ужесточает риторику, чего не было с 2015 года, когда инфляционные риски и спекулятивное давление было высоким. Указывая на то, что инфляция снизилась почти до 5%, а ВВП растет опережающими темпами к ожиданиям, ЦБ... читать дальше
.03 февраля 2017 года 15:35
Москва. 3 февраля. Доллар США и евро слегка снижаются на торгах "Московской биржи" в пятницу днем; рубль укрепляется благодаря растущей нефти и итогам заседания совета директоров Банка России. читать дальше
.03 февраля 2017 года 15:05
"Из наиболее значимой статистики ждем данные по рынку труда в США (16:30 мск). Закрытие фондовой сессии допускаем с сохранением позитивного тренда", - отмечает специалист ИК Еврофинансы Людмила Моисеева. читать дальше
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