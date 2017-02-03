Действия президента США Дональда Трампа подпитывают рост премии за риск в ценах на нефть - Julius Baer

Цены на нефть марки Brent остаются в боковом тренде около отметки 56 долл. США за баррель, отмечает глава исследований сырьевых рынков Julius Baer Норберт Рюкер. Администрация Трампа, ужесточая позицию по отношению к Ирану, подпитывает премию за геополитические риски в цене на сырье. Вслед за испытаниями ракет Ираном возможно ускоренное введение уже запланированных санкций, однако это не должно затронуть соглашение 2015 года по ядерной энергетике, и таким образом не будет иметь последствий для экспорта из Ирана. Тем временем, поступают противоречивые сигналы по поводу соблюдения соглашения ОПЕК по сокращению объемов добычи нефти. В то время как Саудовская Аравия и ее ключевые союзники снизили производство на 0,8 млн баррелей в день в январе, Ирак и Россия запаздывают с выполнением своих обещаний. Экспорт в Азию пока что не показал никаких существенных сокращений.

Свежие оценки спроса и предложения Администрацией энергетической информации США показывают, что соглашение ОПЕК в основном решает проблему завышенного производства в конце прошлого года. Если добавить растущий экспорт из Ливии, Нигерии и Ирана, а также возрождение активного производства сланцевых углеводородов в США, избыток предложения на рынке нефти вряд ли сократится в ближайшем будущем.

Эксперт Julius Baer придерживается мнения, что цены на нефть будут снижаться. Цены на нефть, в том числе, находятся под краткосрочным риском закрепления прибылей хедж-фондами. Тем временем, цены на природный газ в США начали 2017 год вяло, поскольку большую часть января температуры были выше средних значений. В Европе, наоборот, цены на природный газ показали сильный рост в связи с ростом отопительного спроса и спроса со стороны электростанций.

"Цены на нефть остаются на верхней границе фундаментально обоснованного ценового коридора благодаря поддержке со стороны бычьих настроений на рынке. Мы придерживаемся медвежьей позиции и рекомендуем короткие позиции по нефти, поскольку скептически относимся к эффективности соглашения ОПЕК по сокращению производства", - заключает Н. Рюкер.