Вполне возможно, что случае возобновления роста цен на нефть, доллар уйдет ниже 59 рублей - ИК "Финам"

"Во второй половине торгов пятницы российский фондовый рынок продолжил рост, - отмечает аналитик ИК "Финам" Богдан Зварич. - При этом сегмент энергоносителей сохранил позиции, а нефть марки Brent продолжила консолидироваться в районе 56,5 доллара. На европейских площадках ситуация также не изменилась, а поддержку нашим «быкам» оказало открытие торгов в США, где после первых 30 минут торгов индексы Dow Jones и S&P500 выросли на 0,6% и 0,4% соответственно. В результате, к окончанию торгов индекс ММВБ растет на 0,3%, до 2225 пунктов, индекс РТС поднялся на 1,1%, преодолев рубеж 1180 пунктов. Лидерами торгов выступили акции ОГК-2 и ФСК ЕЭС, рост котировок которых превысил 3%. Хуже рынка торговались бумаги Русала и Соллерса, потерявшие 6% и 3,7% соответственно".

На валютной секции Московской биржи рубль укрепился по отношению к основным мировым валютам. Так, к окончанию основной сессии доллар и евро снизились на 0,4%, опустившись до 59,2 и 63,7 рубля. Отметим, что пара доллар рубль полноценно вернулась в рамки консолидации между уровнями 59 и 60 рублей, при этом протестировала нижнюю границу этой консолидации. Эксперт допускает, что в случае возобновления роста цен на нефть, доллар уйдет ниже 59 рублей, что будет говорить в пользу его дальнейшего снижения.

В рамках вечерней сессии основным фактором для рынка энергоносителей станут данные количеству работающих буровых установок. Если буровая активность вырастет меньше ожиданий рынка, это может стимулировать покупки на рынке энергоносителей, что позволит нефти марки Brent подняться выше 57 долларов. В такой ситуации спрос на российские активы будет преобладать, что позволит рублю и фьючерсу на индекс РТС закончить «вечерку» на положительной территории. Также это поддержит наши акции в начале торгов понедельника, уверен эксперт.