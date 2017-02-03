В понедельник индекс ММВБ может вырасти до 2255 пунктов - ИК "Golden Hills–КапиталЪ АМ"

"Российский фондовый рынок в пятницу рос на оптимизме относительно перспектив занятости в США. В условиях постоянной стабилизации экономической активности в России иностранная валюта становится из актива-убежища валютой, в которой оцениваются венчурные операции и инвестиции частного капитала. Из-за этого в течение следующей недели возможен сонаправленный рост индекса ММВБ и доллара. В понедельник индекс ММВБ может вырасти до 2255 пунктов, а индекс РТС повысится до 1187 пунктов при подорожании пары доллар/рубль до 59,8", - полагает директор аналитического департамента ИК "Golden Hills–КапиталЪ АМ" Михаил Крылов.