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03 февраля 2017 года 17:32
Рисков укрепления рубля в настоящее время больше, чем его ослабления - Credit Suisse
Рисков укрепления рубля в настоящее время больше, чем его ослабления, считает главный экономист Credit Suisse по РФ Алексей Погорелов. "Последние новости и спекуляции относительного возможного смягчения санкций против России должны изменить поведение участников рынка. За последнюю неделю мы видели, как опасно играть против рубля на фоне такого рода новостей, и это должно быть отражено в стратегиях большинства инвесторов ", - сказал эксперт в интервью "Интерфаксу", отметив, что пока, по его мнению, продавать рубль смысла нет. Как полагает А.Погорелов, покупки валюты Центробанком на рынке в феврале будут иметь нейтральный характер для курса рубля. "В феврале у ЦБ РФ будет только 13 торговых сессий для проведения данных операций, поскольку начнутся они только 7 феврале. Таким образом, не успеет ЦБ РФ начать покупку валюты для Резервного фонда, как наступит налоговый период, когда возрастет спрос на рубли", - сказал он. В то же время в марте такой истории уже не будет. "В марте надо будет смотреть на общий объем покупок и сравнивать его с текущим счетом и оттоком капитала. Есть вероятность увеличения оттока капитала, так как на этот месяц приходится достаточно большой объем погашений по внешним долгам. Сейчас сложно сказать, есть под эти выплаты валюта или ее только еще будут покупать", - отметил главный экономист Credit Suisse. По его мнению, в среднесрочной перспективе на курс рубля все большее влияние будет оказывать динамики движения капитала, так как счет текущих операций начнет ухудшаться, поэтому поддержка рублю с его стороны снизится. "Все будет зависеть от реальных потоков. А покупки валюты для Резервного фонда будут оказывать на курс рубля ограниченное воздействие", - полагает А.Погорелов.
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03 февраля 2017 года 20:40
Рынок акций РФ на неделе просел по индексам из-за не оправдавшихся надежд на скорую отмену США антироссийских санкций. Поддержку рынку оказывала выросшая нефть на фоне выполнения нефтяниками договоренностей соглашения ОПЕК+ по ограничению добычи, а также рост металлов, в то время как реакция рынков на прошедшие заседания ведущих центробанков (Банка Японии, Федрезерва США, Банка Англии и ЦБ РФ) оказалась в целом нейтральной. читать дальше
.03 февраля 2017 года 20:15
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Москва. 3 февраля. Доллар США и евро умеренно снижаются на торгах "Московской биржи" в пятницу вечером, при этом доллар опустился ниже отметки 59 руб./$1; рубль укрепляется благодаря растущей нефти и итогам заседания совета директоров Банка России. читать дальше
.03 февраля 2017 года 20:01
Москва. 3 февраля. Рынок акций РФ в пятницу подрос по индексам вслед за фондовой Европой и нефтью, динамика blue chips оказалась смешанной из-за резкого укрепления рубля после решения ЦБ РФ не менять ключевую ставку; лидировали бумаги энергетиков, и упали после недельного ралли бумаги металлургов. читать дальше
.03 февраля 2017 года 19:12
"К концу недели нефтяные котировки растут и пытаются закрепиться у верхней границы ожидаемого нами коридора – на уровне $56,5-57, - комментирует аналитик Бинбанка Антон Покатович. - Фундаментом для укрепления нефти послужил положительный новостной фон: участники рынка следят за новым витком... читать дальше
.03 февраля 2017 года 19:10
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.03 февраля 2017 года 18:58
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.03 февраля 2017 года 18:31
Вполне возможно, что случае возобновления роста цен на нефть, доллар уйдет ниже 59 рублей - ИК "Финам"
"Во второй половине торгов пятницы российский фондовый рынок продолжил рост, - отмечает аналитик ИК "Финам" Богдан Зварич. - При этом сегмент энергоносителей сохранил позиции, а нефть марки Brent продолжила консолидироваться в районе 56,5 доллара. На европейских площадках ситуация также не... читать дальше
.03 февраля 2017 года 17:51
"Российский фондовый рынок в пятницу рос на оптимизме относительно перспектив занятости в США. В условиях постоянной стабилизации экономической активности в России иностранная валюта становится из актива-убежища валютой, в которой оцениваются венчурные операции и инвестиции частного капитала.... читать дальше
.03 февраля 2017 года 17:20
"Долговой и валютный рынки сдержанно отреагировали на решение ЦБ. Полагаем, что на рынке ОФЗ в ближайшие месяцы будет преобладать "боковой" тренд, а динамика рубля будет определяться преимущественно внешними факторами", - указывают аналитики Промсвязьбанка. читать дальше
.03 февраля 2017 года 16:57
урс доллара против рубля снижается на 0,05% в ходе торгов пятницы. Пара USD/RUB с расчетами завтра находится на уровне 59,39. Российский Минфин подтвердил информацию о готовности начать скупку валюты с 7 февраля в размере 6,3 млрд руб. в день. Позднее ЦБ в русле намерений Минфина сохранил ставки... читать дальше
.03 февраля 2017 года 16:42
лавным событием вечера станет публикация данных по рынку труда в США. Если статистика ADP Services, показавшая создание 246 тыс. новых рабочих мест в частном секторе, подтвердится, то это станет поводом для резкого укрепления доллара. С другой стороны, нефть также получит повод для роста, так как... читать дальше
.03 февраля 2017 года 16:10
Рынок считает, что дивергенция денежно-кредитной политики ЕЦБ и ФРС приведет к укреплению доллара и ослаблению евро. Сложно представить, что может остановить рост доллара в ближайшее время, но в среднесрочной перспективе эта динамика выглядит крайне неубедительно. Экономическая политика Трампа... читать дальше
.03 февраля 2017 года 15:41
ЦБ снизит ставку весной в пределах 0,5-0,75 п.п., если курс USD/RUB не вырастет выше 63 - ИК "Фридом-Финанс"
"В решении ЦБ есть противоречивые моменты. Регулятор не ужесточает политику, но явно ужесточает риторику, чего не было с 2015 года, когда инфляционные риски и спекулятивное давление было высоким. Указывая на то, что инфляция снизилась почти до 5%, а ВВП растет опережающими темпами к ожиданиям, ЦБ... читать дальше
.03 февраля 2017 года 15:35
Москва. 3 февраля. Доллар США и евро слегка снижаются на торгах "Московской биржи" в пятницу днем; рубль укрепляется благодаря растущей нефти и итогам заседания совета директоров Банка России. читать дальше
.03 февраля 2017 года 15:05
"Из наиболее значимой статистики ждем данные по рынку труда в США (16:30 мск). Закрытие фондовой сессии допускаем с сохранением позитивного тренда", - отмечает специалист ИК Еврофинансы Людмила Моисеева. читать дальше
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