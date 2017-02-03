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03 февраля 2017 года 15:35

Рубль слегка укрепляется к доллару и евро в пятницу днем благодаря нефти и итогам заседания ЦБ РФ

Москва. 3 февраля. Доллар США и евро слегка снижаются на торгах "Московской биржи" в пятницу днем; рубль укрепляется благодаря растущей нефти и итогам заседания совета директоров Банка России.

Курс доллара США составил 59,3075 руб./$1 в 15:00 МСК, что на 11,75 копейки ниже уровня закрытия предыдущих торгов. Евро при этом стоил 63,635 руб./EUR1, снизившись на 31 копейку. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) опустилась на 20,4 копейки, до 61,255 рубля.

По итогам индексной сессии "Московской биржи" (часть сессии по доллару расчетами "завтра" в период с 10:00 МСК до 11:30 МСК) ЦБ РФ понизил официальный курс доллара на выходные и понедельник на 67,21 копейки, до 59,3137 руб./$1, и понизил курс евро на 91,51 копейки, до 63,8156 руб./EUR1.

По мнению экспертов "Интерфакс-ЦЭА", небольшое укрепление рубля к доллару и евро в первой половине дня 3 февраля связано как с возобновившимся ростом мировых цен на нефть, так и с поступившей от Банка России информацией о будущей направленности денежно-кредитной политики, которая может быть воспринята рынком как "ястребиная".

Совет директоров ЦБ РФ по итогам заседания 3 февраля, как и ожидалось, принял решение сохранить ключевую ставку на уровне 10% годовых. Вместе с тем регулятор изменил сигнал о будущей направленности денежно-кредитной политики в текстовой части заявления. В трех предыдущих заявлениях Банк России указывал на возможность снижения ставки в первом-втором квартале 2017 года (в декабрьской версии - в первом полугодии, при этом второй квартал назывался как более вероятный вариант). На этот раз, отметив, что замедление инфляции отчасти обусловлено временными факторами, ЦБ заявил, что "с учетом изменения внешних и внутренних условий потенциал снижения ключевой ставки Банком России в первом полугодии 2017 года уменьшился".

Кроме того, в пятницу стали известны параметры покупок валюты со стороны Минфина. Как сообщило ведомство, дополнительные нефтегазовые доходы федерального бюджета в феврале ожидаются в объеме 113,1 млрд рублей, эти средства Минфин планирует направить на покупку иностранной валюты в период с 7 февраля по 6 марта. Таким образом, ежедневный объем покупки валюты в этот период составит в эквиваленте 6,3 млрд рублей (порядка $105-106 млн по текущему курсу).

Поддержание Банком России умеренно жестких денежно-кредитных условий позволит ограничить инфляционные риски, в том числе краткосрочные риски в связи с началом покупок Минфином иностранной валюты на валютном рынке, говорится в сообщении ЦБ РФ. Банк России по-прежнему считает, что инфляция замедлится до целевого уровня 4% к концу 2017 года и будет поддерживаться вблизи него в дальнейшем. При этом ЦБ РФ будет учитывать операции Минфина по купле-продаже валюты при управлении ликвидностью банковского сектора. Предполагается, что влияние валютных операций на ставки денежного рынка будет близким к нейтральному.

В свою очередь нефть дорожает в пятницу и завершает ростом третью неделю подряд на данных о выполнении странами ОПЕК договоренностей по сокращению добычи нефти. Цена апрельских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 15:00 МСК в пятницу увеличилась на 0,5% - до $56,84 за баррель. Цена фьючерса на нефть WTI на март на торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) поднялась на 0,49% - до $53,8 за баррель.

Государства ОПЕК в январе сократили производство нефти на 840 тыс. баррелей в сутки (б/с), или примерно на 60% от требуемого объема, свидетельствуют данные проведенного агентством Bloomberg опроса аналитиков. Как полагают эксперты, добыча нефти в Саудовской Аравии в январе упала на 500 тыс. б/с и впервые за два года опустилась ниже 10 млн б/с. ОАЭ и Кувейт в совокупности понизили нефтедобычу на 310 тыс. б/с.

По словам замдиректора аналитического департамента компании "Альпари" Анны Кокоревой, Банк России по итогам первого в этом году заседания оставил ключевую ставку без изменений на уровне 10% годовых. Решение банка было ожидаемым и уже учтено рынком. В связи с этим реакция рубля на решение регулятора оказалась нейтральной. Вероятно, часть бизнес-сообщества удивилась такому решению. Ведь макростатистические показатели по итогам 2016 года достаточно хорошие: инфляция ниже 6%, темпы падения ВВП сократились до "минус 0,2%", рубль укрепился. Все это могло бы стать причиной снижения ставки как минимум на 0,5 процентного пункта. Скорее всего, на планы Центробанка повлияло решение Минфина РФ о введении нового бюджетного правила, хотя в своем пресс-релизе банк это опровергает.

"Покупка и продажа валюты в рамках бюджетного правила требует более жесткой политики от Центробанка, так как от целевого уровня по инфляции в 4% в этом году он отказываться не намерен. Чтобы контролировать волатильность курса и удержать рубль от обвала, мегарегулятор будет понижать ставку медленно и осторожно. В любом случае для рубля намечается локальный разворот, в среднесрочной перспективе российская валюта будет ослабевать, и к середине весны пара "доллар/рубль" может достичь 64-65 руб./$1, а пара "евро/рубль" - 65-67 руб./EUR1", - считает А.Кокорева.

Вместе с тем начальник управления маркетинговой стратегии и исследований ВТБ 24 Дмитрий Лепетиков отмечает, что "Банк России, как и ожидалось, сохранил ключевую ставку на уровне 10% годовых, оставшись верным своей политике. Тем не менее, комментарий к этому решению позволяет надеяться на то, что уже на следующем заседании ставка будет снижена, что сделает кредитные ресурсы доступнее как для бизнеса, так и для населения. В пользу этого говорят и рекордно низкий уровень инфляции, и устойчивость курса рубля".

"Курс рубля против доллара вчера стал лидером укрепления среди валют развивающихся стран. Причина этого - в существенном росте цен на нефть, которая вчера торговалась на уровнях выше $57 за баррель Brent. Новость о том, что США смягчили санкции в отношении ФСБ, добавила рынку позитива. Рынки предполагают, что это может быть "первая ласточка" возможного движения к смягчению и остальных санкций в отношении России. В этой связи мы расширяем целевой диапазон по курсу рубля против доллара до 59-60,5 руб./$1, однако отметка 59 руб./$1 может остаться довольно важной для рынка, и при попытке перехода через нее возможны новые вербальные интервенции либо новые шаги ЦБ и Минфина", - полагает аналитик Нордеа банка Ольга Лапшина.

Накануне вечером курс доллара локально проваливался до 58,56 руб./$1, обновив тем самым минимум с июля 2015 года. Участники рынка посчитали, что сообщение Минфина США о взаимодействии с российским ФСБ является смягчением санкций в отношении России. Однако затем американские власти разъяснили, что это не послабление санкционного режима, а лишь уточнение ранее принятых санкционных мер, что в итоге вернуло доллар практически на те же самые уровни, что и до сообщений Минфина США.

Ставки на рынке краткосрочных рублевых межбанковских кредитов (МБК) в пятницу вновь немного снизились по отношению к предыдущему дню. В частности, ставка MosPrime Rate по кредитам "овернайт" опустилась на 7 базисных пунктов (б.п.), составив 10,25% годовых, а ставка на семидневный срок не изменилась по отношению к предыдущему дню и составила 10,38% годовых. Ставки в среднесрочном сегменте МБК (1-6 месяцев) также в целом немного снизились: ставка MosPrime Rate на срок 1 месяц опустилась на 1 б.п. - до 10,45% годовых, на срок 3 месяца - на 2 б.п. (до 10,49% годовых), а на срок 6 месяцев ставка не изменилась и составила 10,51% годовых.


Опубликовано: /Финмаркет/
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