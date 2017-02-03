Закрытие произойдет в диапазоне 2210-2230 пунктов по ММВБ - "Открытие Брокер"

Главным событием вечера станет публикация данных по рынку труда в США. Если статистика ADP Services, показавшая создание 246 тыс. новых рабочих мест в частном секторе, подтвердится, то это станет поводом для резкого укрепления доллара. С другой стороны, нефть также получит повод для роста, так как повышенная экономическая активность означает рост потребления топлива. В остальном, полагает аналитик "Открытие Брокер" Андрей Кочетков, для движения российского рынка существенных поводов нет, поэтому закрытие произойдет в диапазоне 2210-2230 пунктов по ММВБ.