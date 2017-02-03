Доллар может продолжить рост - Saxo Bank

"Рынок считает, что дивергенция денежно-кредитной политики ЕЦБ и ФРС приведет к укреплению доллара и ослаблению евро. Сложно представить, что может остановить рост доллара в ближайшее время, но в среднесрочной перспективе эта динамика выглядит крайне неубедительно. Экономическая политика Трампа (даже если она будет реализована частично) может привести к росту процентных ставок в сочетании с инфляционным давлением. Чтобы избежать этого, США придется позволить своей валюте обесцениться и таким образом экспортировать инфляцию своим торговым партнерам. Для еврозоны это будет означать новый цикл повышения ставок, укрепление евро и рост инфляции, который ударит в первую очередь по покупательной способности домохозяйств, особенно в странах с низкими темпами роста. В этих условиях ЕЦБ будет вынужден поддерживать аккомодационный режим дольше, чем планировалось, что усилит противоречия между сторонниками Драги и Германией, а также другими странами, призывающими к отказу от стимулирующих мер. Трамп – реальная угроза на 2017 год, но еще опаснее игнорируемый инвесторами риск открытого противостояния внутри ЕЦБ по поводу кредитно-денежной политики", – комментирует ситуацию глава отдела макроэкономического анализа Saxo Bank Кристофер Дембик.