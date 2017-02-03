ЦБ снизит ставку весной в пределах 0,5-0,75 п.п., если курс USD/RUB не вырастет выше 63 - ИК "Фридом-Финанс"

"В решении ЦБ есть противоречивые моменты. Регулятор не ужесточает политику, но явно ужесточает риторику, чего не было с 2015 года, когда инфляционные риски и спекулятивное давление было высоким. Указывая на то, что инфляция снизилась почти до 5%, а ВВП растет опережающими темпами к ожиданиям, ЦБ ничего не сказал, почему нельзя снизить ставку именно сейчас, хотя ранее неоднократно подчеркивал готовность смягчить политику, если позволят условия. Вместо этого в последнем предложении ЦБ намекнул, что снижения ставки ждать, возможно, и стоит, но не скоро и не на много. Причины такой холодной риторики непонятны, и в целом релиз содержит мало конкретики по макроэкономическим и временным ориентирам. Примечательно, что хотя большинство участников рынка не ожидало изменений ключевой ставки, перед заседанием часть аналитиков резко поменяли свое мнение, что повлияло на рынок: ставки репо сегодня утром были на 0,5 п.п. ниже обычных, что говорит о том, что снижения ставки действительно ожидали. На мой взгляд, ЦБ все-таки снизит ставку весной, скорее всего, уже на заседании 24 марта или в мае в пределах 0,5-0,75 п.п., если курс USD/RUB не вырастет выше 63. Сам ЦБ отметил позитивное влияние на экономику того, что Минфин покупает валюты в резервы, поскольку сейчас для этого самое время. К следующиему заседанию будет оценка динамики ВВП за год и предварительная оценка роста промпроизводства и потребления за первые месяцы 2017 года, будет понятно влияние на инфляцию роста тарифов и индексации социальных выплат", - отмечает начальник управления операций на российском фондовом рынке ИК "Фридом-Финанс" Георгий Ващенко.