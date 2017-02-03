.
.
СЕГОДНЯ:
.
.
.
Мнения аналитиков
Главная / Мнения аналитиков / ЦБ оставил ключевую ставку неизменной, но к концу 2017 года она снизится до 8,5%-9% - Бинбанк
.
03 февраля 2017 года 14:51
ЦБ оставил ключевую ставку неизменной, но к концу 2017 года она снизится до 8,5%-9% - Бинбанк
"Решение о сохранении ключевой ставки ЦБ на фоне начала операций Минфина по покупке валюты было ожидаемым, - указывает заместитель директора центра макроэкономического прогнозирования и инвестиционной стратегии Бинбанка Наталия Шилова. - Данные операции несут риски увеличения давления на рубль, если их объемы окажутся выше, чем ожидаемые рынком. В данных условиях регулятор не стал дополнительно повышать волатильность рынков и давление на рубль за счет снижения ставки. Мы видим вероятность, что уже на следующем заседании в марте ЦБ вернется к снижению ставки на фоне рекордно низкой инфляции, однако решения Минфина по ведению бюджетного правила могут вынудить ЦБ удерживать ставки высокими более длительное время. На наш взгляд, инфляционные риски объективно снизились, и ЦБ это также отметил. Это отражается как в темпах роста цен, которые, по нашим оценкам, к концу января приблизятся к 5% (то есть тренд на снижение сохранится), так и в инфляционных ожиданиях населения, которые в декабре снизились относительно уровня ноября. Что касается внешней конъюнктуры – высокие цены на нефть способствуют сохранению благоприятных оценок по инфляции". Однако эксперт банка указывает на ключевой риск в моменте – это интервенции Минфина, которые составят порядка 2 млрд $ в первый месяц и могут существенно возрасти в случае дальнейшего роста цен на нефть, что будет приводить к росту рублевой ликвидности и ограничивать перспективы укрепления рубля. Соответственно, ЦБ будет вынужден дополнительно стерилизовать данную ликвидность, и тон заявления ЦБ стал существенно жестче - регулятор отметил, что перспективы снижения ставок в 1 полугодии снизились. "Мы полагаем, что к концу 2017 года ключевая ставка снизится до 8,5%-9%. Данная оценка складывается из нашей оценки инфляции (4,5% к концу года) – мы ожидаем, что на фоне благоприятной внешней конъюнктуры интервенции Минфина лишь будут препятствовать укреплению рубля на фоне растущей нефти, но не смогут спровоцировать его резкое ослабление. Соответственно, слабый рост экономики и устойчивый рубль будут способствовать сохранению низкой инфляции и откроют ЦБ возможности по дальнейшему снижению ставки", - заключает Н. Шилова.
.
03 февраля 2017 года 15:05
"Из наиболее значимой статистики ждем данные по рынку труда в США (16:30 мск). Закрытие фондовой сессии допускаем с сохранением позитивного тренда", - отмечает специалист ИК Еврофинансы Людмила Моисеева. читать дальше
.03 февраля 2017 года 14:41
Через 2-3 сессии рынок, скорее всего, перестанет обращать внимание на покупки валюты для Резервного фонда - БКС
Через 2-3 сессии рынок, скорее всего, вообще перестанет обращать внимание на покупки валюты Центробанком РФ для Резервного фонда, считает экономист финансовой группы (ФГ) "БКС" Владимир Тихомиров. В то же время эксперт отмечает, что в начале возможна небольшая волатильность курса рубля: в... читать дальше
.03 февраля 2017 года 14:21
"По итогам первой половины торговой сессии пятницы, 3 февраля, индекс РТС вырос на 0,5% до 1177,8 пункта, отыгрывая укрепления российского рубля в ходе вечерних валютных торгов на ММВБ, отмечает руководитель управления торговых стратегий Dukascopy Bank SA Даниил Егоров. - Российская валюта вчера... читать дальше
.03 февраля 2017 года 14:02
"На открытии торгов рубль по инерции укрепился по отношению к доллару до отметки 59,18 руб./долл., однако впоследствии рынок вернулся в обычное русло, российская валюта снизилась в район 60 руб./долл., - отмечает руководитель дирекции финансовых рынков Уральского банка реконструкции и развития... читать дальше
.03 февраля 2017 года 13:33
Citi повысил прогнозную стоимость глобальных депозитарных расписок (GDR) АФК "Система" (MOEX: AFKS) с $8,8 до $9,7 за штуку, сообщается в обзоре инвестбанка. Между тем рекомендация для этих бумаг была понижена с "покупать" до "держать". Как отмечают аналитики, потенциал роста котировок GDR... читать дальше
.03 февраля 2017 года 12:59
Инвестиционный банк UBS пересмотрел прогнозные цены акций и глобальных депозитарных расписок (GDR) анализируемых продовольственных ритейлеров РФ, сообщается в обзоре инвестбанка. По итогам переоценки для GDR "Ленты" рекомендация была повышена с "держать" до "покупать". Для GDR X5 аналитики UBS... читать дальше
.03 февраля 2017 года 12:41
ЦБ ограничится тем, что отметит позитивные изменения в экономике, но ставку сохранит до весны - ИК "Фридом-Финанс"
Вчерашняя новость о частичной отмене санкций, которая потрясла рынки вечером, почти не оказывает влияния на фондовый рынок сегодня, но все же, большинство основных бумаг в зеленой зоне, комментирует начальник управления операций на российском фондовом рынке ИК "Фридом Финанс" Георгий Ващенко.... читать дальше
.03 февраля 2017 года 12:28
Brent в очередной раз проверит на прочность верхнюю границу торгового диапазона $54-57/bbl - "Нордеа Банк"
"На текущий момент ситуация на рынке нефти (с позиции цен на контракты) выглядит умеренно оптимистично, - отмечает аналитик "Нордеа-Банка" Денис Давыдов. - "Черное золото" не оставляет попыток пойти выше, и Brent в очередной раз будет проверять на прочность верхнюю границу торгового диапазона... читать дальше
.03 февраля 2017 года 12:05
Итоги февральской ребалансировки индекса MSCI Russia 10/40 будут объявлены в ночь с 24 на 25 февраля, топ-4 может измениться
Итоги очередной квартальной ребалансировки индекса MSCI Russia 10/40, который строится на основе индекса MSCI Russia Standard, будут объявлены в ночь с 24 на 25 февраля по московскому времени, говорится в обзоре аналитика "ВТБ Капитала" Ильи Питерского. Все изменения вступят в силу 1... читать дальше
.03 февраля 2017 года 11:51
Состав индекса MSCI Russia по итогам февральской ребалансировки, скорее всего, не изменится - "ВТБ Капитал"
Индексный провайдер MSCI объявит итоги очередной полугодовой ребалансировки индексов в ночь с 9 на 10 февраля по московскому времени. Все изменения вступят в силу 1 марта. Как говорится в обзоре аналитика "ВТБ Капитала" Ильи Питерского, состав индекса MSCI Russia по итогам февральской... читать дальше
.03 февраля 2017 года 11:47
Москва. 3 февраля. Рынок акций РФ утром в пятницу топчется на месте при смешанной динамике цен blue chips на фоне разнополярных внешних факторов, игроки ждут решения ЦБ РФ по ставке; просели после ралли бумаги металлургов на фоне коррекции металлов. читать дальше
.03 февраля 2017 года 11:27
Ключевым событием дня для курса доллар/евро сегодня будет публикация статистики по рынку труда США (16:30 мск), указывает аналитик "Нордеа-Банка" Ольга Лапшина. Ожидается, что ситуация в США в январе была несколько лучше, чем в декабре и экономика смогла создать порядка 175 тыс. рабочих мест... читать дальше
.03 февраля 2017 года 11:12
В условиях, когда нефтяные котировки находятся выше уровня $55 за барр., покупки валюты для Минфина не представляют угрозы для рубля - Банк "Зенит"
"Торги на валютном рынке в четверг завершились заметным укрепление рубля к значениям, которые были на рынки до объявления денежными властями намерений о покупке валюты, - отмечают аналитики банка "Зенит". - Цены на нефть в течение дня обновляли локальные максимумы, что также служило поддержкой.... читать дальше
.03 февраля 2017 года 10:50
"Сегодня Банк России проведет очередное заседание по вопросам ДКП, по итогам которого мы ожидаем сохранения ключевой ставки на уровне 10% годовых. Само решение по ставке таит мало интриги, однако, мы находим интересными сразу несколько аспектов пресс-релиза регулятора, а именно, возможное... читать дальше
.03 февраля 2017 года 10:27
"ВТБ Капитал" понизил рекомендацию для акций "Мобильных Телесистем" (MOEX: MTSS) (МТС) с "покупать" до "держать", сообщается в обзоре инвестбанка. Прогнозная стоимость этих бумаг, рассчитанная аналитиками "ВТБ Капитала", осталась без изменения и составляет 285 рублей за штуку. По данным... читать дальше
.
ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:
САМОЕ ОБСУЖДАЕМОЕ
Если Вы желаете получать представленную в этом разделе информацию в автоматическом режиме, то заполните, пожалуйста, форму или позвоните по телефонам (495) 988-76-77/02. Наши менеджеры обязательно свяжутся с Вами в ближайшее время и согласуют условия её поставки.
.