ЦБ оставил ключевую ставку неизменной, но к концу 2017 года она снизится до 8,5%-9% - Бинбанк

"Решение о сохранении ключевой ставки ЦБ на фоне начала операций Минфина по покупке валюты было ожидаемым, - указывает заместитель директора центра макроэкономического прогнозирования и инвестиционной стратегии Бинбанка Наталия Шилова. - Данные операции несут риски увеличения давления на рубль, если их объемы окажутся выше, чем ожидаемые рынком. В данных условиях регулятор не стал дополнительно повышать волатильность рынков и давление на рубль за счет снижения ставки. Мы видим вероятность, что уже на следующем заседании в марте ЦБ вернется к снижению ставки на фоне рекордно низкой инфляции, однако решения Минфина по ведению бюджетного правила могут вынудить ЦБ удерживать ставки высокими более длительное время. На наш взгляд, инфляционные риски объективно снизились, и ЦБ это также отметил. Это отражается как в темпах роста цен, которые, по нашим оценкам, к концу января приблизятся к 5% (то есть тренд на снижение сохранится), так и в инфляционных ожиданиях населения, которые в декабре снизились относительно уровня ноября. Что касается внешней конъюнктуры – высокие цены на нефть способствуют сохранению благоприятных оценок по инфляции".

Однако эксперт банка указывает на ключевой риск в моменте – это интервенции Минфина, которые составят порядка 2 млрд $ в первый месяц и могут существенно возрасти в случае дальнейшего роста цен на нефть, что будет приводить к росту рублевой ликвидности и ограничивать перспективы укрепления рубля. Соответственно, ЦБ будет вынужден дополнительно стерилизовать данную ликвидность, и тон заявления ЦБ стал существенно жестче - регулятор отметил, что перспективы снижения ставок в 1 полугодии снизились.

"Мы полагаем, что к концу 2017 года ключевая ставка снизится до 8,5%-9%. Данная оценка складывается из нашей оценки инфляции (4,5% к концу года) – мы ожидаем, что на фоне благоприятной внешней конъюнктуры интервенции Минфина лишь будут препятствовать укреплению рубля на фоне растущей нефти, но не смогут спровоцировать его резкое ослабление. Соответственно, слабый рост экономики и устойчивый рубль будут способствовать сохранению низкой инфляции и откроют ЦБ возможности по дальнейшему снижению ставки", - заключает Н. Шилова.