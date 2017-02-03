Citi снизил рейтинг GDR "Системы" до "держать" в связи с ростом котировок

Citi повысил прогнозную стоимость глобальных депозитарных расписок (GDR) АФК "Система" (MOEX: AFKS) с $8,8 до $9,7 за штуку, сообщается в обзоре инвестбанка.

Между тем рекомендация для этих бумаг была понижена с "покупать" до "держать". Как отмечают аналитики, потенциал роста котировок GDR "Системы", значительно подорожавших за последние месяцы, в настоящее время ограничен.

По данным информационно-аналитического терминала "ЭФИР-Интерфакс", в настоящее время консенсус-прогноз цены GDR "Системы", основанный на оценках аналитиков 10 инвестиционных банков, составляет $9,63 за штуку, консенсус-рекомендация - "покупать".

Текущая стоимость этих бумаг составляет порядка $9,61 за штуку.