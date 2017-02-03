Динамика российских акций утром смешанная, просели металлурги вместе с металлами

Москва. 3 февраля. Рынок акций РФ утром в пятницу топчется на месте при смешанной динамике цен blue chips на фоне разнополярных внешних факторов, игроки ждут решения ЦБ РФ по ставке; просели после ралли бумаги металлургов на фоне коррекции металлов.

К 11:10 МСК индекс ММВБ составил 2216,15 пункта (-0,1%), индекс РТС - 1175,44 пункта (+0,3%); рублевые цены основных "фишек" на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) изменились в пределах 1%.

Доллар стоит 59,4 рубля (+0,02 рубля).

Выросли акции "Башнефти" (MOEX: BANE) (+0,6% и +0,9% "префы"), "Магнита" (MOEX: MGNT) (+0,9%), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (+0,6%), "Мобильных телесистем" (MOEX: MTSS) (+0,4%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (+0,3%), "Ростелекома" (MOEX: RTKM) (+0,1%), "РусГидро" (MOEX: HYDR) (+0,1%), "префы" "Россетей" (MOEX: RSTI) (+1,4%).

Подешевели акции "Мосбиржи" (-1,6%), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (-1,6%), "РусАла" (MOEX: RUALR) (-4,8%), "Северстали" (MOEX: CHMF) (-2,1%), "Трубной металлургической компании" (MOEX: TRMK) (-3,1%), "ФСК ЕЭС" (MOEX: FEES) (-0,4%).

Индексы в США в четверг изменились незначительно и без единой динамики на фоне продолжающегося роста неопределенностей, связанных с новой политической обстановкой в стране, сообщает MarketWatch. В частности, вызывают опасения отношения с Австралией и Мексикой, которые являются важными торговыми партнерами США.

В Азии в пятницу отмечалась смешанная динамика индексов, снизился Китай (-0,7%) после праздничной недели, однако растут Европа (FTSE, S&P 350, DAX прибавляют 0,1-0,3%), американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P 500 вырос на 0,1%).

На нефтяном рынке в пятницу цены также подниматся после небольшого снижения в четверг, когда рынок практически проигнорировал явное ухудшение отношений США и Ирана, пишет MarketWatch. Саудовская Аравия повысила цены на большинство сортов нефти на март.

Стоимость апрельских фьючерсов на нефть Brent к 11:10 МСК в пятницу составила $57,02 за баррель (+0,8%), мартовская цена WTI - $54 за баррель (+0,9%).

Аналитик компании "Алор брокер" Алексей Антонов полагает, что в пятницу российский фондовый рынок будет подвержен влиянию внутренних факторов, поскольку важных новостей с зарубежных рынков не ожидается, кроме статистики из США по безработице и деловой активности. Главным событием станет решение ЦБ РФ по ключевой ставке - многие аналитики ожидают ее снижения с 10% до 9,5%, что приведет к ослаблению рубля и даст сигнал инвесторам об ослаблении денежно-кредитной политики регулятора в будущем.

По словам аналитика ФГ "БКС" Марка Брэдфорда, главным фактором для рынков стали заявления Д.Трампа о возможном введении новых санкций против Ирана и опасения, что противостояние может эскалировать в полноценную конфронтацию с богатыми нефтяными государствами Персидского залива. В итоге усиление геополитических рисков на Ближнем Востоке поддерживает рост цен на нефть. В пользу России играет композитный индекс PMI, который вырос по итогам января до 58,3 пункта - максимума с июня 2008 года (против 56,6 в декабре).

В первый день после длинных каникул Народный банк Китая неожиданно повысил краткосрочные процентные ставки, что может быть частью программы ограничения оттока капитала и снижения рисков для финансовой системы. Ужесточение денежно-кредитной политики может вынудить компании сокращать долг, что станет угрозой для экономики страны.

Ведущий аналитик банка "Российский капитал" Анастасия Соснова отмечает, что рынок не закладывает в ожидания изменения ключевой ставки ЦБ РФ на заседании в пятницу, хотя в конце прошлого года регулятор сигнализировал о возможности снижения ключевой ставки в первом полугодии 2017 года. Между тем на рынке появились предположения, что снижение ключевой ставки будет отложено из-за валютных интервенций, которые могут ускорить ослабление рубля и инфляции. Часть инвесторов рассчитывает получить от регулятора комментарии по поводу покупки валюты для целей Минфина. По информации Reuters, ЦБ РФ начнет покупку валюты для целей Минфина 7 февраля, тогда как игроки продолжают оценивать перспективы колебаний пары рубль-доллар США с началом интервенций и предпочитают занимать осторожную позицию на рынке.

Руководитель аналитического отдела Grand Capital Сергей Козловский полагает, что давление на мировые рынки акций, включая российский, оказывает неопределенность экономической политики Д.Трампа и, как следствие, отсутствие конкретики насчет сроков повышения процентных ставок в США.

Цены на нефть накануне протестировали максимумы начала года, но не смогли закрепиться и в итоге скорректировались, по-прежнему оставаясь в привычном диапазоне. Дальнейший рост котировок нефти, похоже, ограничивается опасениями инвесторов, что усиление добычи нефти США будет нивелировать сокращение объемов добычи "черного золота" ОПЕК.

Неопределенность в связи с началом президентства Д.Трампа привела к росту волатильности на мировых рынках. В США "индекс страха" VIX вырос на 2%. Можно предположить, что подобное положение дел сохранится до тех пор, пока Д.Трамп или его представители не дадут четких и подробных комментариев по поводу своей экономической программы.

Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" утром в пятницу подорожали бумаги "Уралсиба" (MOEX: USBN) (+7,7%), ПАО "Городские инновационные технологии" (MOEX: GRNT) (+7%), АО "Дальневосточное морское пароходство" (MOEX: FESH) (+5,7%), "Ленэнерго" (MOEX: LSNG) (+4%), АО "Объединенная авиастроительная корпорация" (MOEX: UNAC) (+3,4%), "ТГК-1" (MOEX: TGKA) (+2,2%), АФК "Система" (MOEX: AFKS) (+1,4%), "Яндекса" (MOEX: YNDX) (+1,5%).

Подешевели бумаги АО "Таганрогский комбайновый завод" (MOEX: TGKO) (-11,5%), АО "Вторресурсы" (MOEX: VTRS) (-7%), ОАО "GTL" (MOEX: GTLC) (-2,6%).

Суммарный объем торгов акциями на основном рынке "Московской биржи" к 11:10 МСК составил 4,849 млрд руб. (из них 0,826 млрд руб. пришлось на обыкновенные акции Сбербанка (MOEX: SBER)).