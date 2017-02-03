Доллар и евро незначительно меняются на старте торгов пятницы, рубль стабилен к бивалютной корзине

Изменения доллара США и евро на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) в начале торгов пятницы незначительны, рубль стабилен к бивалютной корзине в ожидании итогов пятничного заседания совета директоров Банка России и на фоне плавно растущих цен на нефть.

Первые сделки по доллару США прошли на "Московской бирже" в диапазоне 59,39-59,53 руб./$1, по итогам первой минуты торгов курс составил 59,445 руб./$1 (+2 копейки к уровню предыдущего закрытия). Евро снизился до 63,9325 руб./EUR1 (-1,25 копейки), стоимость бивалютной корзины прибавила всего 0,5 копейки по отношению к уровню закрытия четверга, составив 61,464 рубля.

Доллар при этом оказался на 54,7408 копейки ниже уровня действующего официального курса, евро на 79,82 копейки ниже официального курса.

По мнению экспертов "Интерфакс-ЦЭА", стабильность валютного курса рубля к доллару и евро в начале торгов 3 февраля связана, с одной стороны, с ожиданиями объявления итогов первого в этом году заседания совета директоров Банка России, а с другой - с продолжающимся плавным ростом мировых цен на нефть. По мнению аналитиков, итоги пятничного заседания Банка России по ставке вряд ли преподнесут какие-либо сюрпризы рынку. Как ожидается, ключевая ставка будет сохранена на текущем уровне 10% годовых, что будет нейтрально воспринято игроками рынка.

В свою очередь нефть дорожает в ходе торгов в пятницу после небольшого снижения в четверг, когда рынок практически проигнорировал явное ухудшение отношений США и Ирана. Цена апрельских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures утром в пятницу увеличилась на 0,42% - до $56,8 за баррель. Цена фьючерса на нефть WTI на март на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) поднялась на 0,56% - до $53,84 за баррель. Саудовская Аравия повысила цены на большинство сортов нефти на март.

Накануне вечером курс доллара локально проваливался до 58,56 руб./$1, обновив тем самым минимум с июля 2015 года. Участники рынка посчитали, что сообщение Минфина США о взаимодействии с российским ФСБ, является смягчением санкций в отношении России. Однако затем американские власти разъяснили, что это не послабление санкционного режима, а лишь уточнение ранее принятых санкционных мер, что в итоге вернуло доллар практически на те же самые уровни, что и до сообщений Минфина США