03 февраля 2017 года 10:20
Доллар и евро незначительно меняются на старте торгов пятницы, рубль стабилен к бивалютной корзине
Изменения доллара США и евро на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) в начале торгов пятницы незначительны, рубль стабилен к бивалютной корзине в ожидании итогов пятничного заседания совета директоров Банка России и на фоне плавно растущих цен на нефть.
Первые сделки по доллару США прошли на "Московской бирже" в диапазоне 59,39-59,53 руб./$1, по итогам первой минуты торгов курс составил 59,445 руб./$1 (+2 копейки к уровню предыдущего закрытия). Евро снизился до 63,9325 руб./EUR1 (-1,25 копейки), стоимость бивалютной корзины прибавила всего 0,5 копейки по отношению к уровню закрытия четверга, составив 61,464 рубля.
Доллар при этом оказался на 54,7408 копейки ниже уровня действующего официального курса, евро на 79,82 копейки ниже официального курса.
По мнению экспертов "Интерфакс-ЦЭА", стабильность валютного курса рубля к доллару и евро в начале торгов 3 февраля связана, с одной стороны, с ожиданиями объявления итогов первого в этом году заседания совета директоров Банка России, а с другой - с продолжающимся плавным ростом мировых цен на нефть. По мнению аналитиков, итоги пятничного заседания Банка России по ставке вряд ли преподнесут какие-либо сюрпризы рынку. Как ожидается, ключевая ставка будет сохранена на текущем уровне 10% годовых, что будет нейтрально воспринято игроками рынка.
В свою очередь нефть дорожает в ходе торгов в пятницу после небольшого снижения в четверг, когда рынок практически проигнорировал явное ухудшение отношений США и Ирана. Цена апрельских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures утром в пятницу увеличилась на 0,42% - до $56,8 за баррель. Цена фьючерса на нефть WTI на март на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) поднялась на 0,56% - до $53,84 за баррель. Саудовская Аравия повысила цены на большинство сортов нефти на март.
Накануне вечером курс доллара локально проваливался до 58,56 руб./$1, обновив тем самым минимум с июля 2015 года. Участники рынка посчитали, что сообщение Минфина США о взаимодействии с российским ФСБ, является смягчением санкций в отношении России. Однако затем американские власти разъяснили, что это не послабление санкционного режима, а лишь уточнение ранее принятых санкционных мер, что в итоге вернуло доллар практически на те же самые уровни, что и до сообщений Минфина США
Опубликовано: /Финмаркет/
.
03 февраля 2017 года 15:05
"Из наиболее значимой статистики ждем данные по рынку труда в США (16:30 мск). Закрытие фондовой сессии допускаем с сохранением позитивного тренда", - отмечает специалист ИК Еврофинансы Людмила Моисеева. читать дальше
.
03 февраля 2017 года 14:51
"Решение о сохранении ключевой ставки ЦБ на фоне начала операций Минфина по покупке валюты было ожидаемым, - указывает заместитель директора центра макроэкономического прогнозирования и инвестиционной стратегии Бинбанка Наталия Шилова. - Данные операции несут риски увеличения давления на рубль,... читать дальше
.
03 февраля 2017 года 14:41
Через 2-3 сессии рынок, скорее всего, вообще перестанет обращать внимание на покупки валюты Центробанком РФ для Резервного фонда, считает экономист финансовой группы (ФГ) "БКС" Владимир Тихомиров.
В то же время эксперт отмечает, что в начале возможна небольшая волатильность курса рубля: в... читать дальше
.
03 февраля 2017 года 14:21
"По итогам первой половины торговой сессии пятницы, 3 февраля, индекс РТС вырос на 0,5% до 1177,8 пункта, отыгрывая укрепления российского рубля в ходе вечерних валютных торгов на ММВБ, отмечает руководитель управления торговых стратегий Dukascopy Bank SA Даниил Егоров. - Российская валюта вчера... читать дальше
.
03 февраля 2017 года 14:02
"На открытии торгов рубль по инерции укрепился по отношению к доллару до отметки 59,18 руб./долл., однако впоследствии рынок вернулся в обычное русло, российская валюта снизилась в район 60 руб./долл., - отмечает руководитель дирекции финансовых рынков Уральского банка реконструкции и развития... читать дальше
.
03 февраля 2017 года 13:33
Citi повысил прогнозную стоимость глобальных депозитарных расписок (GDR) АФК "Система" (MOEX: AFKS) с $8,8 до $9,7 за штуку, сообщается в обзоре инвестбанка.
Между тем рекомендация для этих бумаг была понижена с "покупать" до "держать". Как отмечают аналитики, потенциал роста котировок GDR... читать дальше
.
03 февраля 2017 года 12:59
Инвестиционный банк UBS пересмотрел прогнозные цены акций и глобальных депозитарных расписок (GDR) анализируемых продовольственных ритейлеров РФ, сообщается в обзоре инвестбанка.
По итогам переоценки для GDR "Ленты" рекомендация была повышена с "держать" до "покупать".
Для GDR X5 аналитики UBS... читать дальше
.
03 февраля 2017 года 12:41
Вчерашняя новость о частичной отмене санкций, которая потрясла рынки вечером, почти не оказывает влияния на фондовый рынок сегодня, но все же, большинство основных бумаг в зеленой зоне, комментирует начальник управления операций на российском фондовом рынке ИК "Фридом Финанс" Георгий Ващенко.... читать дальше
.
03 февраля 2017 года 12:28
"На текущий момент ситуация на рынке нефти (с позиции цен на контракты) выглядит умеренно оптимистично, - отмечает аналитик "Нордеа-Банка" Денис Давыдов. - "Черное золото" не оставляет попыток пойти выше, и Brent в очередной раз будет проверять на прочность верхнюю границу торгового диапазона... читать дальше
.
03 февраля 2017 года 12:05
Итоги очередной квартальной ребалансировки индекса MSCI Russia 10/40, который строится на основе индекса MSCI Russia Standard, будут объявлены в ночь с 24 на 25 февраля по московскому времени, говорится в обзоре аналитика "ВТБ Капитала" Ильи Питерского.
Все изменения вступят в силу 1... читать дальше
.
03 февраля 2017 года 11:51
Индексный провайдер MSCI объявит итоги очередной полугодовой ребалансировки индексов в ночь с 9 на 10 февраля по московскому времени.
Все изменения вступят в силу 1 марта.
Как говорится в обзоре аналитика "ВТБ Капитала" Ильи Питерского, состав индекса MSCI Russia по итогам февральской... читать дальше
.
03 февраля 2017 года 11:47
Москва. 3 февраля. Рынок акций РФ утром в пятницу топчется на месте при смешанной динамике цен blue chips на фоне разнополярных внешних факторов, игроки ждут решения ЦБ РФ по ставке; просели после ралли бумаги металлургов на фоне коррекции металлов. читать дальше
.
03 февраля 2017 года 11:27
Ключевым событием дня для курса доллар/евро сегодня будет публикация статистики по рынку труда США (16:30 мск), указывает аналитик "Нордеа-Банка" Ольга Лапшина. Ожидается, что ситуация в США в январе была несколько лучше, чем в декабре и экономика смогла создать порядка 175 тыс. рабочих мест... читать дальше
.
03 февраля 2017 года 11:12
"Торги на валютном рынке в четверг завершились заметным укрепление рубля к значениям, которые были на рынки до объявления денежными властями намерений о покупке валюты, - отмечают аналитики банка "Зенит". - Цены на нефть в течение дня обновляли локальные максимумы, что также служило поддержкой.... читать дальше
.
03 февраля 2017 года 10:50
"Сегодня Банк России проведет очередное заседание по вопросам ДКП, по итогам которого мы ожидаем сохранения ключевой ставки на уровне 10% годовых. Само решение по ставке таит мало интриги, однако, мы находим интересными сразу несколько аспектов пресс-релиза регулятора, а именно, возможное... читать дальше
.