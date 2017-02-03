Российский фондовый рынок будет подвержен влиянию внутренних факторов - Алор Брокер

"Вчера цены на нефть Brent откатились и оказались ниже отметки 57 долларов, но сегодня утром они вновь пытаются покорить это значение, - отмечает аналитик компании "Алор Брокер" Алексей Антонов

. - В то же время американские фондовые индексы незначительно снижаются, в пределах 0,5%, индекс доллара также стабилен (99,92 пункта, +0,09%). Важных новостей с зарубежных рынков сегодня не ожидается, кроме статистики из США по безработице и деловой активности, а значит, российский фондовый рынок будет подвержен влиянию внутренних факторов. Главным из них станет решение ЦБ РФ по ключевой ставке. Многие аналитики ожидают ее снижения с 10% до 9,5%, что приведет к ослаблению рубля и даст сигнал инвесторам об ослаблении денежно-кредитной политики регулятора в будущем. Мы полагаем, что индекс РТС сегодня вырастет на 0,5-1%, курсы доллара и евро подскочат до 60 рублей и 64,5 рубля соответственно. Из акций к покупкам можно рекомендовать бумаги ММК, ГМК Норильский никель, а также Аэрофлота и ФСК ЕЭС, так как они находятся в восходящем среднесрочном тренде".