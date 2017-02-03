Сегодня торговый диапазон будет составлять 59-60 руб. за доллар - Банк "Глобэкс"

"Вчера на валютном рынке рубль укрепился в моменте на 1,6% до 58,9 руб. за доллар. Наверное, инвесторы покупали доллар под интервенции Минфина. После дневного укрепления рубля у инвесторов сработал "стоп-лосс", поэтому был провал к 58,9 за доллар. Закрытие сессии прошло по 59,41. Ожидаем, что сегодня торговый диапазон будет составлять 59-60 руб. за доллар. Важное влияние на российский рынок окажет выход статистики по рынку труда и уровню безработицы в США. Данные будут опубликованы в 16:30, ожидаем, что рынок отреагирует повышенной волатильностью", - указывает главный аналитик Банка "Глобэкс" Виктор Веселов.