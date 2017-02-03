В начале дня активность на российском рынке акций будет невысокой - "Открытие Брокер"

"В начале дня активность на российском рынке акций будет невысокой. Затем уже можно ждать оживления по факту заявления ЦБ РФ. Если у акций перспективы не столь позитивные, то вот рубль вполне может попытаться вновь взять отметку в 59 за доллар на ожиданиях дальнейшего снижения ставки", - отмечает аналитик "Открытие Брокер" Андрей Кочетков.