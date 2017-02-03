Индекс PMI сферы услуг РФ в январе взлетел до рекордных за последние 8,5 года 58,4 пункта - IHS Markit

Индекс PMI сферы услуг России в январе 2017 года вырос до 58,4 пункта, что является рекордом за последние восемь с половиной лет, с 56,5 пункта в декабре, свидетельствуют данные исследования IHS Markit.

Совокупный индекс объемов производства, отслеживающий активность и в обрабатывающих отраслях, и в сфере услуг РФ, в январе составил 58,3 пункта против 56,6 пункта в декабре. Январское значение данного показателя стало максимальным с июня 2008 года.

Значение индексов выше 50 пунктов указывает на рост деловой активности, а ниже этого уровня - на ее снижение.

Рекордный рост деловой активности в сфере услуг РФ в январе был вызван максимальным за 49 месяцев увеличением объемов новых заказов, темпы которого превысили средний исторический уровень.

Кроме того, объемы незавершенных заказов продолжали аккумулироваться в январе. К тому же, январский рост показателя продлил текущую серию до семи месяцев. "Это был самый длительный период роста, начиная с середины 2005 года", - отмечают эксперты IHS Markit.

Несмотря на то, что темпы повышения незавершенных заказов в сфере услуг в январе РФ были умеренными, они оказались существенными относительно среднего уровня за последний период роста.

Занятость в российской сфере услуг повысилась в январе 2017 года, завершив четырехмесячную серию сокращения рабочих мест. Более того, темпы роста занятости были максимальными почти за три с половиной года. Некоторые компании сообщали об открытии новых офисов.

Деловые ожидания среди компаний российской сферы услуг достигли 44-месячного максимума в январе, что было связано с запуском видов услуг, которые, по мнению участников исследования, позволят увеличить деловую активность в ближайшем году.

В январе произошло очередное увеличение цен в российской сфере услуг, как отпускных, так и закупочных. Повышение отпускных цен происходит на протяжении 86 месяцев, однако последний рост был незначительным. Рост зарплат и аренда новых офисов явились основными факторами, повлиявшими на увеличение себестоимости услуг.

"Российская сфера услуг отметила начало года максимальным ростом деловой активности за восемь с половиной лет при поддержке максимального усиления роста новых заказов с декабря 2012 года. Сектор продолжает ежемесячно укрепляться и не проявляет никаких признаков замедления при одновременном росте незавершенных заказов и занятости. На совокупном уровне результаты исследования также очень позитивны, поскольку соответствующий индекс совокупных объемов производства достиг максимального значения с июня 2008 года на фоне наивысшего ускорения темпов производственного роста за 70 месяцев. Соответственно, прогнозы IHS Markit относительно годового роста ВВП в 2017 году составили 0,8%, что указывает на завершение текущей рецессии", - отметил экономист компании IHS Markit Самюэль Агасс.