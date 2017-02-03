Возможно некоторое повышение в начале фондовых торгов - ИФ "Олма"

Внешний фон позволяет говорить о возможности некоторого повышения в начале фондовых торгов, но пока не дает оснований для устойчивого движения на рынке, считает начальник отдела торговых операций ИФ "Олма" Антон Манаев. Неопределенность в отношениях США и РФ проявляется все чаще. С одной стороны, появились сообщения о смягчении санкций в отношении ФСБ, с другой стороны, новый постпред США в ООН в первом своем выступлении ярко критикует РФ за текущее обострение ситуации на Украине.