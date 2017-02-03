Рынок акций может открыться нейтрально - Промсвязьбанк

"Российский рынок акций скорректировался под "грузом" крепнущего рубля и неопределенной конъюнктуры на глобальных рынках капитала. Сегодня к открытию формируется практически нейтральный внешний фон, что может привести к открытию рынка вблизи уровней вчерашнего закрытия. Оценки рынка к нефти выглядят сбалансированными (около 20.5x по RTS/Brent), и в российские фондовые активы продолжается приток капитала через биржевые фонды. Ключевым фактором риском для рынка остается динамика курса рубля, на которую сегодня может повлиять решение Банка России по ставке и прогнозы регулятора. На наш взгляд, сегодня сформировались предпосылки для небольшой фиксации прибыли по бумагам металлургического сектора", - комментирует ситуацию старший управляющий по исследованиям и анализу отраслей и рынков капитала Управления исследований и аналитики Промсвязьбанка Илья Фролов.