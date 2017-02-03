Скорее всего, стоимость доллара не выйдет за границы сложившегося диапазона 59,00–60,50 руб. - TeleTrade

"Североморская смесь Brent торгуется по $56,80 за баррель (вблизи максимальных значений месяца). Сегодня состоится заседание Банка России по монетарной политике. Еще до появления информации о проведении валютных интервенций по поручению Минфина мало кто ожидал снижение ключевой ставки с текущих 10%. А сейчас вероятность этого события и вовсе стремиться к нулю. Фокус внимания будет сосредоточен на возможных комментариях относительно реализации инициатив Минфина. Сегодня Минфин должен будет озвучить объем планируемых покупок валюты на февраль. Совокупность этих событий и послужит основным ориентиром для участников локального валютного рынка. Вероятно, торги на Московской бирже откроются вблизи уровней закрытия накануне. Динамика валютных курсов после 13:30 мск будет определяться тоном заявления ЦБ по итогам заседания Совета директоров. Скорее всего, стоимость доллара не выйдет за границы сложившегося диапазона 59,00–60,50 руб." - полагает ведущий аналитик TeleTrade Александр Егоров.