Индекс ММВБ продолжит совершать колебания вблизи текущих уровней - ИФК "Солид"

"Результирующее влияние ключевых внешних факторов, оказывающих существенное воздействие на поведение российского финансового рынка, сегодня в начале дня, по нашим оценкам, складывается близкое к нейтральному. Котировки апрельских фьючерсов на нефть марки Brent удерживаются выше отметки в $56 за баррель в ожидании публикации данных по буровой активности в США. Фьючерсы на ведущие фондовые индексы США сегодня утром слегка снижаются. Основные азиатские фондовые индикаторы не показывают единой динамики. Премаркет европейской сессии сигнализирует о незначительном изменении ведущих европейских фондовых индексов в начале торгового дня. Открытие российского рынка акций сегодня ожидаем увидеть в районе предыдущего закрытия индекса ММВБ (2217,6 пункта), предполагая, что этот фондовый индикатор продолжит совершать колебания вблизи текущих уровней, реагируя на изменения внешнего фона и происходящие события, из числа которых сегодня стоит выделить ожидающееся решение Банка России по денежно-кредитной политике", - отмечает начальник аналитического отдела ИФК "Солид" Олег Шагов.