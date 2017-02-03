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03 февраля 2017 года 09:12
Умеренно негативно оцениваем складывающуюся картину по индексу ММВБ - Инвестиционная палата
"Пятница в России начнется, вероятно, незначительным изменением котировок. На стороне покупателей выступят относительно высокие цены на нефть. Мы склонны умеренно негативно оценивать складывающуюся картину по индексу ММВБ. Сейчас отдаем сдержанное предпочтение продолжению колебаний около 2220-2230 с шансами на выход далее к 2200 и ниже. Признаком изменения расклада сил в пользу покупателей может стать выход и консолидация выше 2240-2250 пунктов по индексу ММВБ. Сегодня направление рынка, вероятно, определят решение по ставке от ЦБ РФ и сопровождающие комментарии. В 16:30 мск будут опубликованы данные по рынку труда США за месяц", - указывает управляющий активами Инвестиционной палаты Александр Волынский.
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