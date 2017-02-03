Поможет ли доллару отчет NFP? - eToro

Доллар завершает неделю в оборонительной позиции, оказавшись под давлением протекционистской риторики Трампа и заседания Федрезерва, который дал понять, что в марте не стоит рассчитывать на повышение ставки, констатирует региональный директор eToro в России и СНГ Павел Салас. В результате EUR/USD обновила почти двухмесячные максимумы над уровнем 1,08, а USD/JPY коснулась минимумов конца ноября в районе 112,00.

Сегодня у валюты будет последняя надежда на статистику по рынку труда. Предпосылки для выхода сильного показателя, который превысил бы ожидания на уровне 175 тыс., есть. Отчет ADP на этой неделе отразил рост занятости в частном секторе на 246 тыс., что стало максимальным значением с июня прошлого года. Кроме того, компонент занятости в производственном ISM достиг максимума с 2014 года, а обращения за пособиями по безработице сократились на прошлой неделе на 14 тыс., до 246 тыс. так что показатель NFP вполне может выйти в районе 200 тыс. или даже выше.

"Но вопрос в том, сможет ли в этом случае результат обусловить устойчивое восстановление доллара, а не только лишь первоначальную позитивную реакцию? Скорее нет, чем да. Во-первых, для рынков сейчас важнее позиция ФРС, которая намекнула, что пока будет ждать сигналов от Трампа в плане его экономической политики. А во-вторых, не меньшее внимание привлекут данные по зарплатам. Здесь ожидается замедление роста средних почасовых заработков от 0,4% до 0,2%. И если релиз подтвердит ожидания, это станет еще одним аргументом в пользу того, что Федрезерв спешить не будет. Соответственно, даже в случае выхода сильного основного показателя занятости не ожидаем уверенного ралли доллара с учетом риска в аспекте заработных плат и общего негативного тона, заданного центробанком. Кроме того, участники рынка сейчас опасаются входа в "длинные" позиции по USD, допуская новые порции вербальных интервенций Трампа и его администрации", - отмечает специалист eToro.