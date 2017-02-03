История со смягчением санкций может запутать рубль - InstaForex

"Сегодня состоится заседание Банка России, которое, скорее всего, пройдет незамеченным для рубля, поскольку снижения ставки с текущих 10% не ожидается. Более важным драйвером для нашей валюты может стать появившаяся накануне информация о том, что США смягчили санкции в отношении России, введенные в декабре. Впрочем, реакция рынка может оказаться весьма противоречивой, поскольку впоследствии эта информация была опровергнута пресс-секретарем Белого дома Ш. Спайсером. Во второй половине дня рубль будет ориентироваться на поведение USD, который могут порадовать сильные данные по рынку труда США", - отмечает аналитик InstaForex Игорь Ковалев.