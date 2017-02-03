На рынке рублевых корпоративных бондов не сложится ярко выраженной динамики

Москва. 3 февраля. На рынке рублевых корпоративных облигаций в пятницу, скорее всего, не сложится ярко выраженной динамики цен на фоне ожиданий сохранения Банком России ключевой ставки на текущем уровне 10% годовых и противоречивых сигналов, поступающих с мировых рынков капитала, в том числе нефтяных площадок, полагают эксперты.

По мнению аналитиков, итоги пятничного заседания Банка России по ставке вряд ли преподнесут какие-либо сюрпризы рынку. Как ожидается, ключевая ставка будет сохранена на текущем уровне, что будет нейтрально воспринято игроками рынка.

Американские фондовые индексы по итогам торгов в четверг изменились незначительно и без единой динамики на фоне продолжающегося роста неопределенностей, связанных с новой политической обстановкой в стране. В частности, вызывают опасения отношения с Австралией и Мексикой, которые являются важными торговыми партнерами США.

Президент США Дональд Трамп охарактеризовал свой телефонный разговор с премьером Австралии Малкольмом Тернбуллом, который продлился всего 25 минут вместо предполагаемого часа, "наихудшим" за день. Американский лидер внезапно закончил беседу, в ходе которой обсуждалась вызвавшая его недовольство сделка Барака Обамы с австралийскими властями. Как заявил Д.Трамп, администрация прежнего президента согласилась принять тысячи нелегальных мигрантов из Австралии, и пообещал разобраться в "этой чертовой сделке". Кроме того, Д.Трамп сказал, что военное решение проблемы, связанной с запуском Ираном баллистической ракеты, не исключено.

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона изменяются разнонаправленно в пятницу, поскольку позитивные макроэкономические данные на этой неделе компенсируются возросшими политическими рисками из-за действий президента США Дональда Трампа и его администрации. Биржи материкового Китая, возобновившие торги после недели празднований Нового года по лунному календарю, ушли в минус, отыгрывая весь негатив последних сессий: Shanghai Composite опустился на 0,5%, Shenzhen Composite - на 0,4%. Между тем японский Nikkei 225 в пятницу практически не изменился по отношению к предыдущему дню. Поддержку рынку оказало объявление Банка Японии о покупке по фиксированной цене японских гособлигаций со сроками обращения от 5 до 10 лет. Австралийский S&P/ASX 200 упал на 0,4%. Тайваньский Taiex прибавил 0,3%, индонезийский Jakarta Composite - 0,2%, южнокорейский Kospi почти не изменился.

В свою очередь нефть дорожает в ходе торгов в пятницу после небольшого снижения в четверг, когда рынок практически проигнорировал явное ухудшение отношений США и Ирана. Цена апрельских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures утром в пятницу увеличилась на 0,44% - до $56,81 за баррель. Цена фьючерса на нефть WTI на март на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) поднялась на 0,58% - до $53,85 за баррель. Саудовская Аравия повысила цены на большинство сортов нефти на март.

Торговая активность на рынке рублевых корпоративных облигаций в четверг выросла почти на треть по отношению к предыдущему торговому дню и вернулась к средним уровням - суммарный объем торгов на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) составил 16,98 млрд рублей, из которых на основные торги пришлось 5,235 млрд рублей. При этом цены большинства корпоративных облигаций не продемонстрировали ярко выраженной динамики.

Ценовой индекс IFX-Cbonds-P по итогам торгов 2 февраля снизился на 0,03% и составил 104,71 пункта, а индекс полной доходности IFX-Cbonds потерял за день всего 0,005% и составил 491,10 пункта. Среди бумаг, входящих в индекс IFX-Cbonds-P, в лидерах роста оказались облигации "Башнефть-07" (+0,73%), "ГК ПИК БО-07" (+0,57%) и "Сбербанк БО-17" (+0,35%), а в лидерах снижения - "РЖД БО-07" (-1,3%), "Внешэкономбанк-06" (-0,2%) и "МТС-07" (-0,15%).

Из корпоративных событий аналитики отмечают, что "Государственная транспортная лизинговая компания" (ГТЛК) установила ставку 1-го купона биржевых облигаций серии 001P-03 объемом 10 млрд рублей в размере 11% годовых, что соответствует доходности к 7-летней оферте на уровне 11,46% годовых. Book building облигаций проходил 1 февраля. Срок обращения бумаг - 15 лет, по выпуску предусмотрена 7-летняя оферта. По бумагам запланирована выплата ежеквартальных купонов. ГТЛК начала премаркетинг бондов серии 001Р-03 еще в декабре 2016 года. Тогда компания ориентировала инвесторов на ставку 1-го купона в диапазоне 11,5-11,9% годовых и планировала провести сбор заявок "в ближайшее время". Однако размещение до настоящего времени не было осуществлено. Облигации размещаются в рамках бессрочной программы биржевых бондов ГТЛК на 151 млрд рублей.

ПАО "Мобильные Телесистемы" (MOEX: MTSS) (МТС) установило финальный ориентир ставки 1-го купона биржевых облигаций серии 001P-01 объемом 10 млрд рублей в размере 9% годовых. Данный ориентир соответствует доходности к погашению на уровне 9,2% годовых. Book building облигаций проходил 2 февраля. Срок обращения бумаг - 5 лет, по выпуску предусмотрена выплата полугодовых купонов. Техническое размещение запланировано на 10 февраля.

АО "ВЭБ-лизинг" установило ставку 5-6-го купонов биржевых облигаций серий БО-04 и БО-05 в размере 10,1% годовых (50,36 рубля на одну ценную бумагу номиналом 1 тыс. рублей). Компания в феврале 2015 провела размещение 10-летних бондов серий БО-04 и БО-05 на общую сумму 10 млрд рублей. Ставка текущего купона - 13,25% годовых.

ООО "ВТБ Лизинг Финанс" установило ставку 11-го купона биржевых облигаций серии БО-02 в размере 10,5% годовых (22,15 рубля на одну ценную бумагу номиналом 1 тыс. рублей). Компания разместила облигации БО-02 на 7 млрд рублей в августе 2014 года. По итогам маркетинга ставка 1-го купона была установлена в размере 9,99% годовых, к ней приравнена ставка 2-го купона. Ставка текущего купона - 10,7% годовых. Бонды имеют амортизационную структуру погашения: по 7,692% от номинала выплачиваются через каждые полгода, начиная с даты выплаты 8-го купона.

АО "Открытие холдинг" установило ставку 4-го купона биржевых облигаций серии БО-01 в размере 12,5% годовых (62,33 рубля на одну бумагу номиналом 1 тыс. рублей). Размещение облигаций серии БО-01 объемом 10 млрд рублей прошло в августе 2015 года. Позже эмитент доразместил выпуск на 10 млрд рублей. Таким образом, в настоящее время объем выпуска в обращении составляет 20 млрд рублей. Ставка текущего купона - 13% годовых. Дата погашения бумаг - 5 августа 2025 года.