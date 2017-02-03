Утренние прогнозы: активность будет невысокой

В целом аналитики прогнозируют нейтральное открытие фондовых торгов в пятницу. Активность будет невысокой.

ИФК "Солид" (Олег Шагов): "Открытие российского рынка акций сегодня ожидаем увидеть в районе предыдущего закрытия индекса ММВБ (2217,6 пункта), предполагая, что этот фондовый индикатор продолжит совершать колебания вблизи текущих уровней, реагируя на изменения внешнего фона и происходящие события, из числа которых сегодня стоит выделить ожидающееся решение Банка России по денежно-кредитной политике".

"Инвестиционная палата" (Александр Волынский): "Пятница в России начнется, вероятно, незначительным изменением котировок. На стороне покупателей выступят относительно высокие цены на нефть. Мы склонны умеренно негативно оценивать складывающуюся картину по индексу ММВБ. Сейчас отдаем сдержанное предпочтение продолжению колебаний около 2220-2230 с шансами на выход далее к 2200 и ниже. Признаком изменения расклада сил в пользу покупателей может стать выход и консолидация выше 2240-2250 пунктов по индексу ММВБ".

"Промсвязьбанк" (Илья Фролов): "Сегодня к открытию формируется практически нейтральный внешний фон, что может привести к открытию рынка вблизи уровней вчерашнего закрытия. Оценки рынка к нефти выглядят сбалансированными (около 20.5x по RTS/Brent), и в российские фондовые активы продолжается приток капитала через биржевые фонды. Ключевым фактором риском для рынка остается динамика курса рубля, на которую сегодня может повлиять решение Банка России по ставке и прогнозы регулятора. На наш взгляд, сегодня сформировались предпосылки для небольшой фиксации прибыли по бумагам металлургического сектора".

"Открытие Брокер" (Андрей Кочетков): "В начале дня активность на российском рынке акций будет невысокой. Затем уже можно ждать оживления по факту заявления ЦБ РФ".

ИФ "Олма" (Антон Манаев): "Внешний фон позволяет говорить о возможности некоторого повышения в начале фондовых торгов, но пока не дает оснований для устойчивого движения на рынке".

Банк "Глобэкс" (Виктор Веселов): "Мы прогнозируем позитивное открытие индекса ММВБ после снижения на вчерашних торгах. Однако рынок может скорректироваться вниз перед заседанием ЦБ РФ по ключевой ставке, которое состоится сегодня в 13:30 мск".