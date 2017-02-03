Американские фондовые индексы по итогам торгов в четверг изменились незначительно и без единой динамики. Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) изменяются разнонаправлено в пятницу. Нефть дорожает в ходе торгов в пятницу.

Американские фондовые индексы по итогам торгов в четверг изменились незначительно и без единой динамики на фоне продолжающегося роста неопределенностей, связанных с новой политической обстановкой в стране, сообщает MarketWatch.

В частности, вызывают опасения отношения с Австралией и Мексикой, которые являются важными торговыми партнерами США.

Президент США Дональд Трамп охарактеризовал свой телефонный разговор с премьером Австралии Малкольмом Тернбуллом, который продлился всего 25 минут вместо предполагаемого часа, "наихудшим" за день. Американский лидер внезапно закончил беседу, в ходе которой обсуждалась вызвавшая его недовольство сделка его предшественника Барака Обамы с австралийскими властями. Как заявил Д.Трамп, администрация прежнего президента согласилась принять тысячи нелегальных мигрантов из Австралии, и пообещал разобраться в "этой чертовой сделке".

Кроме того, Д.Трамп сказал, что военное решение проблемы, связанной с запуском Ираном баллистической ракеты, не исключено.

"Каждый день новостной взрыв занимает весь эфир, отодвигая на задний план фундаментальные факторы, которые должны оказывать влияние на рынок, такие как отчетности", - отмечает глава Hartford Funds Investment Consulting Group Томас Сиомейдс.

В четверг была опубликована достаточно позитивная статистика, которая, тем не менее, не смогла поддержать оптимизм на рынке.

Производительность труда в США в четвертом квартале выросла на 1,3%, стоимость рабочей силы - на 1,7%, свидетельствуют предварительные данные министерства труда. Опрошенные MarketWatch аналитики ожидали увеличения первого показателя на 0,8% и второго - на 2%.

Количество американцев, впервые обратившихся за пособием по безработице, на прошлой неделе сократилось на 14 тыс. и составило 246 тыс., говорится в отчете министерства труда США. Аналитики прогнозировали менее значительное снижение показателя.

Падение рыночной стоимости Ralph Lauren Corp. по итогам торгов в четверг превысило 12,3%. Причиной этого стала новость о том, что главный исполнительный директор производителя одежды Стефан Ларссон покинет компанию 1 мая из-за разногласий с его основателем модельером Ральфом Лореном по поводу будущего развития компании.

Бумаги Facebook Inc. подешевели на 1,8%, несмотря на хорошую отчетность. Владелец крупнейшей в мире социальной сети увеличил чистую прибыль в октябре-декабре более чем вдвое, выручку - на 51% благодаря росту доходов от рекламы. Финансовые результаты компании существенно превысили ожидания аналитиков Уолл-стрит, причем они оказались лучше прогнозов седьмой квартал подряд.

Капитализация Transocean уменьшилась на 1,8% после того, как аналитики Morgan Stanley ухудшили рекомендации для акций нефтяной компании до "ниже рынка" с "на уровне рынка".

Между тем цена бумаг производителя детского питания Mead Johnson Nutrition Co. взлетела более чем на 21%. Британская компания Reckitt Benckiser, выпускающая широкий ассортимент потребительской продукции, включая презервативы Durex, освежители воздуха AirWick и леденцы от кашля Strepsils, ведет переговоры о покупке Mead Johnson Nutrition. Сумма сделки может составить порядка $16,7 млрд.

ConocoPhillips сократила чистый убыток в четвертом квартале до всего $35 млн против $3,5 млрд за аналогичный период предыдущего года благодаря мерам по сокращению затрат. В результате капитализация нефтепроизводителя за день повысилась на 0,4%.

Котировки акций Philip Morris International Inc. выросли на 3% благодаря хорошей отчетности, в частности, выручка табачной компании в прошлом квартале увеличилась на 9,1% и превзошла прогнозы.

Индекс Dow Jones Industrial Average в четверг снизился на 6,03 пункта (0,03%) - до 19884,91 пункта.

Значение Nasdaq Composite за день опустилось на 6,45 пункта (0,11%) - до 5636,2 пункта.

В то же время Standard & Poor's 500 по итогам торгов увеличился на 1,3 пункта (0,06%), составив 2280,85 пункта.

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) изменяются разнонаправлено в пятницу, поскольку позитивные макроэкономические данные на этой неделе компенсируются возросшими политическими рисками из-за действий президента США Дональда Трампа и его администрации, пишет MarketWatch.

"Все сейчас говорят об этом, о том, что США, похоже, отходят от глобализации", - комментирует ситуацию главный рыночный аналитик IG Крис Уэстон. Однако потребуется много времени, чтобы этот фактор повлиял на макроэкономические данные, и рынки это осознают, добавил он.

Биржи материкового Китая, возобновившие торги после недели празднований Нового года по лунному календарю, ушли в минус, отыгрывая весь негатив последних сессий, сообщает CNBC: Shanghai Composite опустился на 0,5%, Shenzhen Composite - на 0,4%.

Между тем японский Nikkei 225 в пятницу повысился менее чем на 0,1%, а более широкий индекс Topix - на 0,4%. Поддержку рынку оказывает объявление Банка Японии о покупке по фиксированной цене японских гособлигаций со сроками обращения от 5 до 10 лет.

Австралийский S&P/ASX 200 упал на 0,4%.

Тайваньский Taiex прибавил 0,3%, индонезийский Jakarta Composite - 0,2%, южнокорейский Kospi почти не изменился.

Цена бумаг японского производителя химпродуктов и косметики Kao повысилась на 3,9% благодаря сильной квартальной отчетности. Рыночная стоимость Sony подскочила на 6,3%, до максимума за 18 месяцев, после объявления о том, что компания по-прежнему ожидает прибыль в текущем фингоду, несмотря на списание $1 млрд в кинематографическом бизнесе.

Курс акций Nissan Chemical снижается самыми быстрыми темпами с марта 2011 года - на 7,5%, поскольку выручка компании за 9 месяцев сократилась в обоих основных подразделениях, а квартальная прибыль была слабее ожиданий.

Котировки ценных бумаг индийской Sun TV подскочили на 25%, суд оправдал основателя медиакомпании Каланити Марана и его брата, которых обвиняли в коррупции и отмывании денег.

Нефть дорожает в ходе торгов в пятницу после небольшого снижения в четверг, когда рынок практически проигнорировал явное ухудшение отношений США и Ирана, пишет MarketWatch.

Цена апрельских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures утром в пятницу увеличилась на 0,4% - до $56,77 за баррель.

Цена фьючерса на нефть WTI на март на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) поднялась на 0,5% - до $53,82 за баррель.

Саудовская Аравия повысила цены на большинство сортов нефти на март.