Рынок акций просел ниже 2220 пунктов по ММВБ из-за укрепления рубля, раллировали металлурги вслед за металлами

Москва. 1 февраля. Рынок акций РФ в четверг просел ниже 2220 пунктов по индексу ММВБ на фоне нисходящей коррекции мировых фондовых площадок, а также резкого укрепления рубля из-за отсрочки Минфином своего участия в валютных операциях; раллировали бумаги металлургических компаний на фоне роста цен на металлы.

По итогам торгов индекс ММВБ составил 2217,56 пункта (-0,6%), индекс РТС - 1171,42 пункта (+0,3%); динамика рублевых цен основных "фишек" на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) оказалась разнополярной в пределах 5,4%.

Доллар упал до 59,64 рубля (-0,5 рубля).

В лидерах отката выступили акции "Башнефти" (MOEX: BANE) (-3,9%, до 3919 рублей), "Магнита" (MOEX: MGNT) (-2,1%), "Мобильных телесистем" (MOEX: MTSS) (-2,3%), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (-2,5%), "Северстали" (MOEX: CHMF) (-2,3%), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (-1% и -1% "префы"), "Татнефти" (MOEX: TATN) (-1%).

Согласно вышедшему в четверг отчету "Северстали", EBITDA компании (прибыль до налогов) в четвертом квартале снизилась на 9,6% - до $528 млн, что хуже среднего прогноза аналитиков на уровне $544,6 млн (-6,7% к третьему кварталу).

Акции "Башнефти" выпускают пар после двухдневного ралли, вызванного дефицитом бумаг на рынке после завершения срока оферты "Роснефти" (MOEX: ROSN) (30 января) на их выкуп по цене 3706,4 рубля за штуку, которая была определена при покупке госконтроля у государства в середине октября 2016 года ("Роснефть" заплатила 329,7 млрд рублей за 60,16%-ный пакет голосующих акций "Башнефти"). Так, за полтора дня акции "Башнефти" подскочили более чем на 30% и достигали 4798 рублей за штуку (новый исторический максимум), после чего началась коррекция вниз.

Выросли бумаги "Мечела" (MOEX: MTLR) (+1,3%), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (+4,1%), "Россетей" (MOEX: RSTI) (+0,2%), "РусАла" (MOEX: RUALR) (+5,4% и +5,2% РДР), "Трубной металлургической компании" (MOEX: TRMK) (+0,6%, до 78,8 рубля).

В Азии в четверг индексы снизились, нет единого вектора в Европе (FTSE подрос на 0,6%, S&P 350, DAX теряют по 0,3%), топчется на месте Америка (индекс S&P 500 поднялся всего на 0,01%).

Банк Англии в четверг сохранил размер базовой процентной ставки на минимальном в истории банка уровне в 0,25% и объем программы покупки активов. Кроме того, регулятор улучшил прогнозы роста ВВП страны на 2017-2019 годы благодаря дополнительным мерам стимулирования экономики, объявленным министерством финансов в прошлом году, а также усилению активности в мировой экономике и благоприятным условиям на кредитном рынке. Прогноз роста ВВП на 2017 год повышен с ожидавшихся в ноябре 1,4% до 2%, на 2018 и 2019 годы - с 1,5% до 1,6% и 1,7% соответственно.

В США вышла сильная статистика, говорящая в пользу роста ставки Федрезерва. Число первичных заявок на пособие по безработице в США на прошлой неделе сократилось до 246 тыс. при прогнозах снижения до 250 тыс.; производительность труда в США в IV квартале выросла на 1,3% при ожидавшемся росте на 0,8%, а стоимость рабочей силы в IV квартале повысилась на 1,7% при прогнозах увеличения на 2%.

На нефтяном рынке в четверг цена Brent поднималась выше $57 за баррель, но к 18:50 МСК растеряла все позиции и составила $56,58 за баррель (-0,4%), мартовская цена WTI стоила $53,57 за баррель (-0,6%).

Накануне глава Минэнерго РФ Александр Новак сообщил, что нефтедобывающие государства, договорившиеся в конце прошлого года о сокращении добычи, снизили производство нефти в январе примерно на 1,4 млн баррелей в сутки (б/с). В России добыча нефти в январе уменьшилась на 117 тыс. б/с, отметил он.

Согласно оценкам аналитической компании JBC Energy, страны ОПЕК в прошлом месяце выполнили соглашение о сокращении добычи примерно на 88%. Тем временем, данные Минэнерго США, опубликованные в среду, указали на сокращение добычи нефти в США по итогам прошлой недели на 46 тыс. б/с - до 8,9 млн б/с.

Как отмечает аналитик УК "Райффайзен Капитал" София Кирсанова, поддержку нефти в четверг оказывали данные об объемах ее добычи в январе - страны в рамках ноябрьского соглашения ОПЕК+ снизили объем добычи на 1,4 млн баррелей в сутки (или 80% от утвержденного плана в 1,8 млн б/с). Россия добыла на 117 тыс. б/с меньше, хотя изначально планировалось урезать добычу на 50 тыс. б/с.

Данная статистика стала первым официальным подтверждением соблюдения соглашения между нефтедобывающими государствами и потому вызвала эйфорию на рынке, даже несмотря на опубликованный Минэнерго США отчет о росте запасов в США. Объем добычи в США снизился при этом на 46 тыс. б/с, однако недельные цифры последние месяцы уже не показательны, и лучше подождать корректировку за месяц.

В лидерах рынка акций оказались бумаги металлургов, а поддержку "Норникелю" оказали новости, что власти Филиппин намерены закрыть 20-25 рудников, добывающих никелевую руду (на них приходится около половины добычи металла в стране). Просели акции "Северстали" после выхода отчета за IV квартал слабее ожиданий. Даже заявления финдиректора о намерении заранее погасить долг на 2017 год из денежных средств и изучить возможности рефинансирования долга 2018 года, а также о готовности направлять на дивиденды весь свободный денежный поток не смогли оказать поддержку бумагам компании.

По словам ведущего аналитика банка "Российский капитал" Анастасии Сосновой, нефть Brent в четверг протестировала отметку $57 за баррель, а доллар откатился в район 59,5 руб./$1, хотя его дальнейшее ослабление находится под вопросом. Участники рынков придерживаются осмотрительной позиции в связи с ожиданиями интервенций Банка России для целей Минфина на внутреннем валютном рынке.

Как отмечает аналитик компании "Открытие Брокер" Андрей Кочетков, комментарии Федрезерва США после заседания оказались достаточно мягкими, что привело к ослаблению доллара и относительному позитиву в сырьевых контрактах. Поэтому даже укрепление рубля не смогло оказать давление на бумаги российских экспортеров. После двух дней роста коррекция пришла в бумаги "Башнефти", которые пока торгуются выше цены завершившейся оферты "Роснефти".

Рубль укрепил свои позиции на фоне общей слабости доллара. В СМИ со ссылкой на Bloomberg появилась информация из ЦБ РФ и Минфина о том, что покупки валюты начнутся лишь с 7 февраля. Соответственно, до этой даты рубль оказался свободен от искусственного влияния. Воспользовавшись ростом цены на нефть и общей слабостью доллара, отечественные игроки продавили доллар ниже 60 рублей. Надежды на рубль также связаны с возможными действиями ЦБ РФ по изменению денежной политики. Если на пятничном заседании ЦБ РФ ставка будет снижена на 25 базисных пунктов, что уже можно считать возможным с вероятностью 50%, то это будет означать очередной период повышенного интереса к рынку ОФЗ.

В любом случае при инфляции на уровне 5,1% на конец января регулятор будет обязан отреагировать и обозначить свою позицию на ближайшие заседания. Так или иначе, но пока скромные покупки валюты в пользу Минфина вряд ли смогут серьезно ослабить рубль. Соответственно, в случае его дальнейшего укрепления можно ожидать ужесточения риторики от ЦБ РФ.

Главный аналитик ВТБ 24 Станислав Клещев также отметил процесс перекладки средств инвесторов из "обычек" в "префы" (+1,8%) "Башнефти" и раллирующие бумаги сталеваров. Слом среднесрочного негативного тренда по никелю (котировки вернулись выше уровня $10 тыс. за тонну) дает основание рассчитывать на восстановление интереса инвесторов к акциям "Норникеля".

Также позитивным фактором для рынка является повышение диапазона цены выкупа акций "Мобильных телесистем" в рамках buyback до 270-290 рублей. Несмотря на повышение цены выкупа, предложение имеет экономическую целесообразность только для держателей локальных акций компании. И если выкуп состоится в полном объеме, то количество акций в свободном обращении на "Московской бирже" сократится на 9%. Это будет негативно с точки зрения ликвидности торгов по инструменту и способно привести к дальнейшему увеличению дисконта в оценке локальных акций в Москве и депозитарных расписок в Нью-Йорке.

Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" в четверг лидерами снижения выступили АО "Южно-Уральский никелевый комбинат" (MOEX: UNKL) (-24%), ПАО "Городские инновационные технологии" (MOEX: GRNT) (-8,7%), "Челябинского металлургического комбината" (MOEX: CHMK) (-5,7%), АО "РБК" (MOEX: RBCM) (-4,7%), АО "Русолово" (MOEX: ROLO) (-3,5%), "АвтоВАЗа" (MOEX: AVAZ) (-3,3%), "Уралсиба" (MOEX: USBN) (-2,7%), "ТГК-2" (MOEX: TGKB) (-2,6%), ГДР ROS AGRO (MOEX: AGRO) (-2,6%).

Выросли бумаги АО "Таганрогский комбайновый завод" (MOEX: TGKO) (+17,3%), АО "Богородские деликатесы" (MOEX: BGDE) (+9,3%), "Иркутскэнерго" (MOEX: IRGZ) (+6,6%), АО "ЧЗПСН-Профнастил" (MOEX: PRFN) (+4%), АО "Объединенная авиастроительная корпорация" (MOEX: UNAC) (+2,8%).

Суммарный объем торгов акциями на основном рынке "Московской биржи" за день составил 32,135 млрд рублей (из них 5,38 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка (MOEX: SBER)).