Рубль укрепляется к доллару и евро в четверг вечером на фоне относительно стабильной нефти

Москва. 1 февраля. Доллар США и евро снижаются на торгах "Московской биржи" в четверг вечером; рубль укрепляется на фоне относительно стабильной нефти и активизировавшегося спроса на российские активы после объявления итогов заседания Федрезерва США.

Курс доллара США составил 59,655 руб./$1 в 19:00 МСК, что на 47,75 копейки ниже уровня закрытия предыдущих торгов. Евро при этом стоил 64,4625 руб./EUR1, снизившись на 29,75 копейки. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) опустилась на 39,6 копейки, до 61,82 рубля.

По мнению экспертов "Интерфакс-ЦЭА", укрепление рубля к доллару и евро 2 февраля связано как со стабильно высокими мировыми ценами на нефть, так и с ростом спроса мировых инвесторов на российские активы после состоявшегося накануне заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США. ФРС не удивила рынки, сохранив базовую ставку по итогам первого в этом году заседания в диапазоне от 0,50% до 0,75% годовых. При этом Федрезерв практически не дал новых сигналов о будущих изменениях ставки, хотя отметил улучшение доверия к экономике и общую сбалансированность рисков для экономических прогнозов. Тем не менее, после объявления итогов заседания американского ЦБ вероятность повышения ставок в марте снизилась, что позитивно сказалось на активах emerging markets.

В свою очередь нефть продолжает расти в четверг, хотя и меньшими темпами, чем в начале сессии, на данных о сокращении добычи в США и России. Стоимость апрельских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 19:13 МСК поднялась на 0,18% - до $56,9 за баррель. Как сообщалось, добыча нефти в США по итогам прошлой недели сократилась на 46 тыс. б/с - до 8,9 млн б/с. Между тем запасы нефти в стране выросли по итогам недели на 6,47 млн баррелей, в два раза больше прогнозов, и составили максимальные с августа 494,8 млн баррелей. Кроме того, накануне стало известно о том, что в России добыча нефти в январе уменьшилась на 117 тыс. б/с. По мнению опрошенных Bloomberg аналитиков, страны ОПЕК снизили добычу в январе на 840 тыс. баррелей в сутки.

"Несмотря на сегодняшний рост, колебания рубля не выходят за рамки бокового диапазона, сформировавшегося в последние недели. Наблюдаемые краткосрочные всплески роста или падения в целом не меняют среднесрочный диапазон, который может сохранить свою актуальность в течение нескольких месяцев. При этом в условиях сохраняющегося растущего тренда на нефтяных площадках у рубля достаточно высокие шансы сохранять стабильность, несмотря даже на начало покупок валюты для нужд Минфина", - прокомментировал "Интерфаксу" ситуацию на рынке старший трейдер банка "Глобэкс" Виталий Марков.

"Уже в первый час торгов доллар потерял позиции и ушел ниже 60 руб./$1, а к вечеру торговался вблизи 59,65 руб./$1, так как отсутствие каких-либо новых сигналов в отношении дальнейшего ужесточения процентной политики ФРС ослабило позиции американской валюты на мировых площадках. Если еще в среду к началу внутренней вечерней сессии индекс доллара превышал уровень в 100 пунктов, то к середине дня в четверг он опустился ниже 99,3 пункта. Цена на нефть большую часть четверга также уверенно росла, хотя и не смогла надолго задержаться выше $57 за баррель. Большое значение в ближайшее время будут иметь комментарии Банка России по валютным операциям Минфина. Покупки валюты в объемах, способных оказать реальное влияние на курсообразование, будут создавать дополнительные инфляционные риски, поэтому действия ЦБ на валютном рынке, скорее всего, будут крайне осторожными", - считает главный аналитик компании "Велес Капитал" Юрий Кравченко.

По словам руководителя дирекции финансовых рынков Уральского банка реконструкции и развития (УБРиР) Владимира Зотова, "рубль получил шанс на укрепление по отношению к доллару благодаря ослаблению позиций американской валюты на мировом рынке Forex. Доллар ослабили высказывания Дональда Трампа, считающего его чересчур дорогим, что будет препятствовать, по его мнению, экономическому росту. Похоже, что ФРС США прислушалась к этим словам и по итогам двухдневного заседания смягчила тональность своих комментариев. Как и ожидалось, процентные ставки остались без изменений. Чиновники сохранили позицию, что изменение процентных ставок в будущем будет зависеть от макроэкономических данных. Мнение о перспективах роста экономики также не изменилось: общий рост остается умеренным, и риски примерно сбалансированы. Было отмечено улучшение ситуации на рынке труда, повышение темпов инфляции, но пока недостаточное для достижения целевого уровня в 2%. В то же время были озвучены опасения относительно умеренных темпов роста расходов домохозяйств".

"Комментарии, сопровождавшие решение ФРС, рынок расценил как сигнал к проведению более мягкой, чем заявлялось ранее, монетарной политики. Вероятность повышения ставок в марте снизилась до 17,7%. Подтвердить или, наоборот, опровергнуть эти ожидания может выступление главы ФРС США в Конгрессе 14-15 февраля. Также большое значение будут иметь данные по занятости за январь, которые будут опубликованы в пятницу", - считает В.Зотов.

"Начало февраля, которого так опасались некоторые эксперты, не принесло для рубля плохих новостей, - отмечает заместитель председателя правления Локо-банка Андрей Люшин. - Покупка со стороны ЦБ РФ еще не началась, а вот другие факторы позволили рублю укрепиться. С одной стороны, поддержку оказали прошедшие накануне аукционы ОФЗ на 30 млрд рублей. С другой - большую роль сыграло общее падение индекса доллара. Судя по сообщениям ФРС США, регулятор пока не будет спешить с повышением ставки, и это хорошая новость для валют развивающихся стран и нефти. Поэтому одной угрозой для рубля пока стало меньше. ЦБ РФ начнет покупать валюту, если верить слухам, 7 февраля, но вряд ли влияние будет сильным. По-прежнему ожидается стабильность в ближайшие недели, курс будет двигаться в диапазоне 59-61,5 руб./$1 в зависимости от новостей, заявлений и цен на нефть".

Как отмечает старший аналитик компании "Альпари" Анна Бодрова, "Минфин с агентом в лице Центробанка к покупкам валюты пока не приступили. Покупки могут стартовать в любой день, когда это будет удобно фискальным органам, рамок тут нет. Сегодня появилась информация, что объем Резервного фонда РФ за январь вырос до 973,53 млрд рублей (+1,4 млрд рублей), объем Фонда национального благосостояния не изменился и сохранился на уровне 4,359 трлн рублей. Вполне вероятно, что именно цифры, указывающие на незначительное улучшение параметров Резервного фонда, и удерживают сейчас Минфин от начала выкупа валюты. Тем не менее, пополнять "кубышку" все равно придется: если тратить резервы привычными темпами, то к концу декабря в фонде не останется ничего".

"Слабость доллара на международном рынке Forex позволяет рублю дорожать. Администрация Дональда Трампа плавно приходит к мысли о том, что прогрессивные реформы и энергичное восстановление экономики США не могут существовать параллельно с сильным долларом, рынок будет искать варианты уравновесить эти риски, и ситуация пока складывается не в пользу американской валюты. Это позволяет доллару спуститься в область 59,2-59,5 руб./$1, откуда могут начаться новые покупки иностранной валюты", - полагает А.Бодрова.

По итогам индексной сессии "Московской биржи" (часть сессии по доллару расчетами "завтра" в период с 10:00 МСК до 11:30 МСК) ЦБ РФ понизил официальный курс доллара на пятницу на 32,41 копейки, до 59,9858 руб./$1, и понизил курс евро на 30,15 копейки, до 64,7307 руб./EUR1.

Средневзвешенный курс доллара расчетами "сегодня" на торгах "Московской биржи" снизился на 45,65 копейки по отношению к среде и составил 59,7856 руб./$1. Средневзвешенный курс доллара на сессии расчетами "завтра" к 19:00 МСК четверга потерял 49,69 копейки по отношению к 1 февраля и составил 59,7292 руб./$1. Объем торгов долларами к этому моменту составил $5 млрд 364,662 млн, из которых $1 млрд 288,538 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и $4 млрд 76,124 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Средневзвешенный курс евро расчетами "сегодня" снизился на 42,04 копейки по отношению к среде - до 64,6002 руб./EUR1. Средневзвешенный курс евро расчетами "завтра" к 19:00 МСК четверга потерял 41,44 копейки по отношению к 1 февраля и составил 64,5125 руб./EUR1. Объем торгов евро к этому моменту составил EUR460,656 млн, из которых EUR204,979 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и EUR255,677 млн - на сделки с расчетами "завтра".

"На денежном рынке ставки еще немного скорректировались вниз, так как еще накануне в банковскую систему вернулась большая часть ликвидности, абсорбированной на депозитном аукционе ЦБ неделей ранее. Банки направили данные средства на погашение задолженности перед ЦБ, хотя по-прежнему предъявляют высокий спрос на однодневные операции РЕПО с Федеральным казначейством. В пятницу внимание участников рынка будет приковано к первому в текущем году заседанию Банка России. ЦБ РФ, скорее всего, сохранит завтра ставку на уровне 10% годовых, хотя и может несколько смягчить свою риторику в связи с дальнейшим замедлением годовой инфляции", - полагает Ю.Кравченко из "Велес Капитала".

Ставки на рынке краткосрочных рублевых межбанковских кредитов (МБК) в четверг немного снизились по отношению к предыдущему дню. В частности, ставка MosPrime Rate по кредитам "овернайт" опустилась на 4 базисных пункта (б.п.), составив 10,32% годовых, а ставка на семидневный срок снизилась на 2 б.п., до 10,38% годовых. Вместе с тем ставки в среднесрочном сегменте МБК (1-6 месяцев) не изменились: ставка MosPrime Rate на срок 1 месяц осталась на уровне предыдущего дня - 10,46% годовых, на срок 3 месяца и 6 месяцев - 10,51% годовых.