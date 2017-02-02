Мы полагаем, что ЦБ сохранит завтра ставку на уровне 10% - ИК "Велес Капитал"

"Уже в первый час торгов доллар потерял позиции на уровне в 60 руб. и к концу рабочего дня торговался вблизи 59,55 руб., так как отсутствие каких-либо новых сигналов в отношении дальнейшего ужесточения процентной политики ФРС ослабило позиции американской валюты на мировых площадках, - комментирует главный аналитик ИК "Велес Капитал" Юрий Кравченко. - Если еще в среду к началу внутренней вечерней сессии индекс доллара превышал уровень в 100 пунктов, то к середине дня в четверг опускался ниже 99,30 пунктов. Цена на нефть большую часть второй половины четверга также уверенно росла, хотя и не смогла надолго задержаться выше 57 долл. за баррель. На денежном рынке ставки еще немного скорректировались вниз, так как еще накануне в банковскую систему вернулась большая часть ликвидности, абсорбированной на депозитном аукционе ЦБ неделей ранее. Банки направили данные средства на погашение задолженности перед ЦБ, хотя по-прежнему предъявляют высокий спрос на однодневные операции РЕПО с Федеральным казначейством".

В пятницу внимание участников рынка будет приковано к первому в текущем году заседанию Банка России. Эксперт полагает, что ЦБ сохранит завтра ставку на уровне 10%, хотя и может несколько смягчить свою риторику в связи с дальнейшим замедлением годовой инфляции (до 5,1% в годовом выражении по состоянию на 30 января 2017 г.). "В отношении валютного рынка важное значение будут иметь комментарии Банка России по валютным операциям Министерства Финансов, - указывает Ю. Кравченко. - Покупки валюты в объемах, способных оказать реальное влияние на курсообразование, будут создавать дополнительные инфляционные риски, поэтому мы ожидаем, что действия ЦБ на валютном рынке будут крайне осторожными".