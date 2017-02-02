Завтра в первой половине дня вероятно боковое движение российского фондового рынка - ИК "Финам"

Сегодня основные российские фондовые индексы продемонстрировали разнонаправленную динамику. При этом во второй половине торгов продажи в наших активах преобладали, отмечает аналитик ИК "Финам" Богдан Зварич. Этому способствовало ухудшение ситуации на рынке энергоносителей, где нефти марки Brent так и не удалось закрепиться выше 57 долларов за баррель. Также «медведей» поддержала коррекция в Европе, где часть индексов ушла на отрицательную территорию, а также негативное открытие американских площадок, где индексы Dow Jones и S&P500 после первых минут торгов потеряли порядка 0,1%. В результате, за полчаса до закрытия индекс ММВБ снижается на 0,6%, отступив ниже 2220 пунктов, индекс РТС, напротив, вырос на 0,5%, до 1173 пунктов. Аутсайдерами торгов выступают акции Башнефти и «префы» Транснефти, потерявшие 4,3% и 2,4% соответственно. Лучше рынка торговались бумаги Норильского никеля и Русала, рост которых превысил 4%. Если же смотреть на техническую картину в акциях Норильского никеля, то стоит отметить, что сегодня они смогли преодолеть двойное сопротивление в виде уровня 10000 и нисходящего тренда, берущего начало от максимумов 2016, что, по мнению аналитика, говорит в пользу возможности продолжения роста и достижения бумаги отметки 11 000 рублей.

На валютной секции Московской биржи, несмотря на коррекцию в ценах на нефть, во второй половине торгов продолжил укрепляться по отношению к основным мировым валютам. Так, к окончанию основной сессии доллар упал на 1%, опустившись в район 59,5 рубля, евро снизился на 0,5%, уйдя ниже 64,5 рубля. На международном валютном рынке пара евро/доллар сегодня возобновила восходящую динамику, прибавив 0,4% и преодолев отметку 1,08.

"На вечерней сессии мы не ожидаем существенных движений, как на внешних площадках, так и в российских активах. В отсутствие идей для направленного движения и в ожидании данных по рынку труда США, которые будут опубликованы завтра, игроки могут взять паузу в принятии инвестиционных решений, в результате чего рубль и фьючерс на индекс РТС могут закончить «вечерку» без значимых изменений. При этом, завтра также можно ожидать бокового движения российского фондового рынка в первой половине дня", - прогнозирует эксперт ИК.