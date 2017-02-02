02 февраля 2017 года 18:31
Цены евробондов РФ в четверг подросли вслед за UST, позитивно отреагировавших на заседание ФРС
Москва. 2 февраля. Котировки большинства выпусков российских еврооблигаций в четверг демонстрируют умеренный рост вслед за повышением стоимости американских казначейских обязательств (US Treasuries), которые позитивно отреагировали на итоги первого в этом году заседания Федеральной резервной системы (ФРС). При этом суверенные спреды к доходности базовых активов изменились незначительно.
Цена российских государственных еврооблигаций с погашением в 2030 году к 18:15 МСК выросла на 6 базисных пунктов к уровню закрытия среды, составив 120,2% от номинала, что соответствует доходности 2,40% годовых (снижение на 2 пункта к предыдущему дню).
Стоимость американских четырехлетних Treasuries к 18:15 МСК выросла относительно итогов 1 февраля на 8 базисных пунктов, составив 101% от номинала. Доходность при этом снизилась на 3 базисных пункта - до 1,57% годовых. Таким образом, спред между доходностью Russia-30 и четырехлетних казначейских облигаций расширился по сравнению с 1 февраля всего на 1 пункт и составил 83 базисных пункта.
Котировки еврооблигаций с погашением в 2043 году выросли по отношению к предыдущему дню на 93 базисных пункта - до 113,14% от номинала (доходность снизилась на 6 пунктов и составила 4,98% годовых). В свою очередь еврооблигации с погашением в 2042 году подорожали на 96 базисных пунктов - до 109,22% от номинала (доходность снизилась также на 6 пунктов и составила 4,98% годовых), бумаги с погашением в 2026 году - на 38 пунктов, до 103,52% от номинала (доходность снизилась на 5 пунктов - до 4,29% годовых), с погашением в 2023 году - на 43 пункта, до 106,48% от номинала (доходность снизилась на 7 пунктов - до 3,76% годовых).
"Сегодня котировки большинства выпусков российских еврооблигаций плавно подрастают, отыгрывая итоги состоявшегося накануне заседания Федрезерва США. Комментарии, сопровождавшие решение ФРС, мировые инвесторы расценили как сигнал к проведению более мягкой, чем заявлялось ранее, монетарной политики, что привело как к росту стоимости US Treasuries, так и активизации спроса на облигации emerging markets. Причем в корпоративном сегменте рост цен был более сдержанным, чем в суверенных бумагах. Традиционно наибольшую выгоду от позитивных новостей получили наиболее "длинные" российские еврооблигации с погашением в 2042-2043 годах. В пятницу нас ждет важная статистика по американскому рынку труда, которая может определить динамику как базовых активов, так и российских евробондов на ближайшие несколько дней", - прокомментировал "Интерфаксу" ситуацию на рынке старший трейдер сектора облигаций ФГ "БКС" Марат Сорокин.
Федеральная резервная система США не удивила рынки, сохранив базовую ставку по итогам первого в этом году заседания в диапазоне от 0,50% до 0,75% годовых. При этом Федрезерв практически не дал новых сигналов о будущих изменениях ставки, хотя отметил улучшение доверия к экономике и общую сбалансированность рисков для экономических прогнозов. Тем не менее, после объявления итогов заседания американского ЦБ вероятность повышения ставок в марте снизилась до 17,7%.
Опубликовано: /Финмаркет/
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