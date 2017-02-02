В лидерах рынка сегодня акции металлургов - УК "Райффайзен Капитал"

В четверг, 2 февраля, российский фондовый рынок корректируется на 0,6% по индексу ММВБ на фоне укрепления курса рубля на 1%, констатирует аналитик УК "Райффайзен Капитал" София Кирсанова. При этом валютный РТС прибавляет 0,6% вслед за дорожающей нефтью (+0,6% по Brent спот), поддерживаемый ралли в бумагах металлургического сектора.

Нефть движется в растущем тренде уже 3 день подряд. Вчера рост достиг +2,7% на фоне публикации данных об объемах добычи в январе, согласно которым страны, подписавшие соглашение о сокращении добычи (ОПЕК и не-ОПЕК) в ноябре, снизили объем на 1,4 млн баррелей в сутки (или 80% от утвержденного плана в 1,8 млн б/с). Россия добыла на 117 тыс б/с меньше, хотя изначально планировалось урезать добычу на 50 б/с. Данная статистика стала первым официальным подтверждением соблюдения соглашения между нефтедобывающими государствами и потому вызвала эйфорию на рынке, даже несмотря на опубликованный Минэнерго вчера рост запасов в США на 6,5 млн баррелей – общий объем в хранилищах достиг максимумов июня 2016 года. Объем добычи в США снизился на 46 тыс баррелей, однако, на наш взгляд, недельные цифры последние месяцы уже не репрезентативны, и лучше подождать корректировку за месяц.

В лидерах рынка сегодня акции металлургов: Русал (+5%), Евраз (+3,4%), НорНикель (+3,7%). Последний растет на фоне новостей, что власти Филиппин намерены закрыть 20-25 рудников, добывающих никелевую руду (на них приходится около половины добычи металла в стране).

Корректируются акции Северстали (-1,9%) после выхода результатов за 4 квартал 2016 года слабее ожиданий. Даже заявления финдиректора о намерении заранее погасить долг на 2017 год из денежных средств и изучить возможности рефинансирования долга 2018 года, а также о готовности направлять на дивиденды весь свободный денежный поток, не смогли оказать поддержку бумагам компании.