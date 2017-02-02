Уралсиб поднял рейтинг GDR Global Ports до "покупать" и оценку в 1,5 раза

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Москва. 2 февраля. ИНТЕРФАКС - Корпорация "Уралсиб" (MOEX: USBN) повысила прогнозную стоимость глобальных депозитарных расписок (GDR) Global Ports с $4 до $6,5 за штуку, сообщается в обзоре "Уралсиба".

Кроме того, рекомендация для этих бумаг была повышена с "держать" до "покупать".

По данным информационно-аналитического терминала "ЭФИР-Интерфакс", в настоящее время консенсус-прогноз цены GDR Global Ports, основанный на оценках аналитиков 7 инвестиционных банков, составляет $4,56 за штуку, консенсус-рекомендация - "держать".

Текущая стоимость этих бумаг составляет порядка $4,55 за штуку.