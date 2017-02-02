Рынок акций РФ утром топчется у 2230п по ММВБ из-за укрепления рубля, растут РусАл и ТМК, падает Башнефть

Москва. 2 февраля. Рынок акций РФ утром в четверг топчется в районе 2230 пунктов по индексу ММВБ при смешанной динамике blue chips на фоне выросшей нефти и укрепления рубля; выросли бумаги "РусАла" на фоне роста цветных металлов и корректируются вверх акции "Трубной металлургической компании" (MOEX: TRMK) после просадки накануне, вызванной новостями о размещении крупного пакета с дисконтом к рынку.

К 11:10 МСК индекс ММВБ составил 2232,44 пункта (+0,03%), индекс РТС - 1173,29 пункта (+0,5%); рублевые цены основных "фишек" на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) изменились в пределах 1,1%.

Доллар просел до 59,94 рубля (-0,2 рубля).

В лидерах роста выступают акции "Мечела" (MOEX: MTLR) (+1,8%), "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (+1,1%), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (+1,4%), "РусАла" (+4,2%), "Трубной металлургической компании" (+2,9%, до 80,55 рубля).

Акции ТМК накануне упали на 5,6% на новостях о вторичном размещении (SPO) пакета компании с нижней границей 74,5 рубля за акцию. "Дочка" компании Rockarrow Investments Limited продаст до 138 млн 888,8 тыс. акций ТМК (около 13,4% уставного капитала), чтобы привлеченные средства направить на выкуп аналогичного по размеру пакета у ВТБ (MOEX: VTBR) в рамках исполнения колл-опциона, сообщила ТМК.

Просели акции "Башнефти" (MOEX: BANE) (-2,9%, до 3960,5 рубля), "Магнита" (MOEX: MGNT) (-0,4%), "Мобильных телесистем" (MOEX: MTSS) (-0,8%), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (-0,7%), "Северстали" (MOEX: CHMF) (-0,3%), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (-0,6% и -0,7% "префы"), "Россетей" (MOEX: RSTI) (-0,1%).

Согласно вышедшему в четверг отчету "Северстали", EBITDA компании (прибыль до налогов) в четвертом квартале снизилась на 9,6% - до $528 млн, что хуже среднего прогноза аналитиков на уровне $544,6 млн (-6,7% к третьему кварталу).

Между тем, поддержку акциям "Северстали" оказали заявления финдиректора о намерении компании погасить долг на 2017 год из существующих средств и о рассмотрении вариантов рефинансирования долга 2018 года.

Акции "Башнефти" выпускают пар после двухдневного ралли, вызванного дефицитом бумаг на рынке после завершения срока оферты "Роснефти" (MOEX: ROSN) (30 января) на их выкуп по цене 3706,4 рубля за штуку, которая была определена при покупке госконтроля у государства в середине октября 2016 года ("Роснефть" заплатила 329,7 млрд рублей за 60,16%-ный пакет голосующих акций "Башнефти"). Так, за полтора дня акции "Башнефти" подскочили более чем на 30% и достигали 4798 рублей за штуку (новый исторический максимум), после чего началась коррекция вниз.

Индексы в США в среду слабо подросли после заседания Федрезерва США, который не удивил рынки, сохранив базовую ставку по итогам первого в этом году заседания в диапазоне от 0,5% до 0,75%. При этом Федрезерв практически не дал новых сигналов о будущих изменениях ставки, хотя отметил улучшение доверия к экономике и общую сбалансированность рисков для экономических прогнозов.

Рынок продолжает ждать публикации данных о безработице в США, которые выйдут в пятницу. По прогнозам экспертов, число рабочих мест в стране в январе увеличилось на 175 тыс. после роста на 156 тыс. в декабре, а безработица осталась на уровне 4,7%.

Политическая неопределенность сдерживает рынок акций США в последние сессии: инвесторы не до конца понимают, как трактовать иммиграционные запреты Дональда Трампа и последующее увольнение и.о. генпрокурора Салли Йейтс, которая выразила несогласие с этими действиями, пишет MarketWatch.

В Азии в четверг индексы снизились, минусуют американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P 500 просел на 0,4%), проседает Европа (FTSE топчется на месте, а S&P 350, DAX теряют в пределах 0,2%).

На нефтяном рынке в четверг цены стабилизировались после роста более чем на 2% накануне на сигналах активного сокращения добычи нефтедобывающими странами.

Стоимость апрельских фьючерсов на нефть Brent к 11:10 МСК в четверг составила $56,85 за баррель (+0,1%), мартовская цена WTI - $53,83 за баррель (-0,1%).

Накануне глава Минэнерго РФ Александр Новак сообщил, что нефтедобывающие государства, договорившиеся в конце прошлого года о сокращении добычи, снизили производство нефти в январе примерно на 1,4 млн баррелей в сутки (б/с). В России добыча нефти в январе уменьшилась на 117 тыс. б/с, отметил он.

Согласно оценкам аналитической компании JBC Energy, страны ОПЕК в прошлом месяце выполнили соглашение о сокращении добычи примерно на 88%. Тем временем, данные Минэнерго США, опубликованные в среду, указали на сокращение добычи нефти в США по итогам прошлой недели на 46 тыс. б/с - до 8,9 млн б/с.

Главный аналитик банка "Глобэкс" Виктор Веселов полагает, что поддержку рынку акций РФ оказало бездействие ФРС, которая не стала менять ставку и не сказала ничего нового. В результате ослаб доллар, выросло золото и снизилась доходность UST-10. Возможно, что после окончания периода отчетности американских компаний спекулятивный капитал придет на развивающиеся рынки.

Аналитик компании "Открытие брокер" Андрей Кочетков также отмечает, что заявление ФРС оказалось достаточно мягким и предполагает следующее повышение ставки не ранее, чем во втором квартале, поэтому реакция рынка акций РФ оказалась умеренно позитивной. Динамику российского рынка по-прежнему определяет нефть, в целом можно ожидать движений индекса ММВБ в коридоре плюс-минус 1%. В пятницу появятся первые данные о покупках валюты Минфином в среду, но данный отчет будет казаться незначительным на фоне заседания совета директоров ЦБ РФ.

В четверг из статистики интерес представляют цены производителей еврозоны (13:00 МСК), решение Банка Англии по ставке (15:00 МСК), первичные заявления на получение пособия по безработице в США (16:30 МСК), также ожидается выступление президента ЕЦБ Марио Драги (15:15 МСК).

По словам аналитика компании "Алор брокер" Алексея Антонова, осторожность ФРС в вопросе повышения ставки подталкивает фондовые площадки вверх и оказывает давление на доллар. Дополнительное давление на азиатские рынки и доллар оказывает растущее напряжения между США и Ираном из-за испытаний баллистических ракет. На динамику торгов в четверг может оказать влияние выступление главы ЕЦБ М.Драги, который прольет свет на дальнейшую политику регулятора в условиях смены поведения США. В пятницу на дальнейшую судьбу рубля повлияет решение ЦБ РФ по ключевой ставке.

В свою очередь, по оценкам аналитиков Sberbank CIB, отсутствие изменений в решениях ФРС развеяло некоторые опасения "быков", также позитивом стали данные ADP о приросте рабочих мест в США (+246 тыс. рабочих мест при прогнозе +168 тыс.).

Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" утром в четверг подорожали бумаги АО "ЧЗПСН-Профнастил" (MOEX: PRFN) (+9,2%), АО "Вторресурсы" (MOEX: VTRS) (+7,8%), "Иркутскэнерго" (MOEX: IRGZ) (+1,7%).

Подешевели бумаги "Челябинского металлургического комбината" (MOEX: CHMK) (-2,5%), "ТГК-2" (MOEX: TGKB) (-2,4%), "Транснефти" (MOEX: TRNF) (-1%).

Суммарный объем торгов акциями на основном рынке "Московской биржи" к 11:10 МСК составил 5,02 млрд рублей (из них 0,894 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка (MOEX: SBER)).