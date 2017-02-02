Citi поднял рейтинг GDR Норникеля до "держать" и оценку на 23%

Citi повысил прогнозную стоимость глобальных депозитарных расписок (GDR) "Норильского никеля" (MOEX: GMKN) с $12,8 до $15,8 за штуку, сообщается в обзоре инвестбанка.

Кроме того, для этих бумаг была повышена рекомендация с "продавать" до "держать".

По данным информационно-аналитического терминала "ЭФИР-Интерфакс", в настоящее время консенсус-прогноз цены GDR "Норникеля", основанный на оценках аналитиков 13 инвестиционных банков, составляет $16,27 за штуку, консенсус-рекомендация - "держать".

Текущая стоимость этих бумаг составляет порядка $16,24 за штуку.