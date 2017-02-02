Рубль стабилен, ждет информации от Минфина - Банк "Зенит"

Торги на внутреннем валютном рынке вчера завершились минимальными изменения для рубля, напоминают аналитики банка "Зенит". Реакцию на повышение нефтяных цен к верхней границе среднесрочного коридора сдерживают внутренние истории. Курс бивалютной корзины вчера опустился на 8 коп. до 62.22 руб. Курс доллара составил 60.13 руб. (-3 коп.), курс евро – 64.76 руб. (-15 коп.) На международном валютном рынке доллар пытался резко укрепиться на данных о занятости и итогах заседания ФРС, однако к концу дня растерял преимущество.

"Перспектива ближайших дней для рубля выглядит не слишком радужной, - комментируют специалисты банка. - Цены на нефть в текущем диапазоне волатильности не могут оказать поддержку российской валюте. Главным драйвером служит внутренний новостной фон. Возвращение Центробанка на валютный рынок окончательно убедило, что существенного укрепления рубля не стоит ждать, а Минфин видит логичным девальвацию на 10%. В пятницу будет объявлен объем плановых покупок валюты на февраль. Если цифра окажется на уровне $1.5 млрд, то рубль может сохранить диапазон 60-61 руб. за доллар. Если объем покупок будет существенно выше, ослабление рубля, вероятно, составит 2-3%".