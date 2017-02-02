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Главная / Мнения аналитиков / Сегодня доллар США продолжит консолидацию в диапазоне 60-60,4 руб.- Exness
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02 февраля 2017 года 10:26
Сегодня доллар США продолжит консолидацию в диапазоне 60-60,4 руб.- Exness
«Вчера ФРС США сохранила ключевую процентную ставку в диапазоне 0,5-0,75% и прогноз по количеству ее повышений в 2017 году (ожидается три повышения ставки), - отмечает аналитик ГК Exness Сергей Кочергин. - По мнению регулятора, в последнее время потребительские расходы (основная составляющая ВВП США) продолжили расти умеренными темпами, но инвестиционные расходы продолжают оставаться слабыми. ФРС США считает, что большинство показателей долгосрочных инфляционных ожиданий в целом незначительно изменились. Следует отметить, что ФРС по-прежнему планирует сохранить существующую политику реинвестирования доходов от бумаг на балансе (который составляет около $4,5 трлн) с целью поддержания адаптивных финансовых условий. На фоне достаточно мягкой риторики регулятора участники рынка принялись продавать доллар США. С технической точки зрения, пробой парой евро/доллар ключевого уровня сопротивления 1,081 может повлечь ее рост до уровней 1,085-1,09. Несмотря на слабость доллара и повышение цен на нефть марки Brent до $56,5 за баррель, в ближайшие недели российская валюта, вероятно, ослабнет из-за действий Минфина. На фоне незначительного сжатия российской экономики в 2016 году (на 0,2% по оценке Росстата) у ЦБ РФ появляется больше предпосылок к сохранению 3 февраля ключевой процентной ставки на уровне 10%. Сегодня доллар США продолжит консолидацию в диапазоне 60-60,4 руб.».
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02 февраля 2017 года 11:57
Рынок акций РФ утром топчется у 2230п по ММВБ из-за укрепления рубля, растут РусАл и ТМК, падает Башнефть
Москва. 2 февраля. Рынок акций РФ утром в четверг топчется в районе 2230 пунктов по индексу ММВБ при смешанной динамике blue chips на фоне выросшей нефти и укрепления рубля; выросли бумаги "РусАла" на фоне роста цветных металлов и корректируются вверх акции "Трубной металлургической компании" (MOEX: TRMK) после просадки накануне, вызванной новостями о размещении крупного пакета с дисконтом к рынку. читать дальше
.02 февраля 2017 года 11:53
Citi повысил прогнозную стоимость глобальных депозитарных расписок (GDR) "Норильского никеля" (MOEX: GMKN) с $12,8 до $15,8 за штуку, сообщается в обзоре инвестбанка. Кроме того, для этих бумаг была повышена рекомендация с "продавать" до "держать". По данным информационно-аналитического... читать дальше
.02 февраля 2017 года 11:30
Citi понизил рекомендацию для акций "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) с "покупать" до "держать", сообщается в обзоре инвестбанка. Прогнозная стоимость этих бумаг, рассчитанная аналитиками Citi, осталась без изменения и составляет 110 рублей за штуку. По данным информационно-аналитического терминала... читать дальше
.02 февраля 2017 года 11:00
Торги на внутреннем валютном рынке вчера завершились минимальными изменения для рубля, напоминают аналитики банка "Зенит". Реакцию на повышение нефтяных цен к верхней границе среднесрочного коридора сдерживают внутренние истории. Курс бивалютной корзины вчера опустился на 8 коп. до 62.22 руб. Курс... читать дальше
.02 февраля 2017 года 10:40
Отсутствие азиатских участников рынка оказывает отрицательное влияние на рынок золота - "Открытие Брокер"
Рынки драгоценных металлов продолжали подрастать под влиянием слабеющего курса доллара США, хотя темпы роста снизились относительно движения рынка ранее, отмечает аналитик по товарным рынкам "Открытие Брокер" Оксана Лукичева. Президент США Дональд Трамп в ходе очередного выступления обвинил... читать дальше
.02 февраля 2017 года 10:14
Москва. 2 февраля. Доллар США и евро слегка снизились на "Московской бирже" в начале торгов четверга, рубль немного укрепился к бивалютной корзине, отыгрывая заметный рост нефтяных цен, произошедший накануне вечером. читать дальше
.02 февраля 2017 года 10:01
"ФРС США вчера вечером не стала повышать процентную ставку, оставив ее на уровне 0,75%, проявив тем самым осторожность, - отмечает аналитик "Алор "Брокер" Алексей Антонов. - Это подтолкнуло американские индексы и нефтяные котировки вверх, а индекс доллара вниз. Дополнительное давление на азиатские... читать дальше
.02 февраля 2017 года 10:00
Москва. 2 февраля. На рынке рублевых корпоративных облигаций в четверг, скорее всего, не сложится ярко выраженной динамики цен на фоне противоречивых сигналов, поступающих с мировых рынков капитала, в том числе с нефтяных площадок, а также в ожидании пятничного заседания Банка России, полагают эксперты "Интерфакс-ЦЭА". читать дальше
.02 февраля 2017 года 09:55
По итогам торгов в среду индекс ММВБ составил 2231,68 пункта (+0,6%), индекс РТС - 1167,53 пункта (+0,3%). Эксперты рассчитывают на сохранение умеренного роста акций в четверг. читать дальше
.02 февраля 2017 года 09:51
"Вчера наш рынок показал позитивную динамику. Хорошая новость – мы самые перспективные, - отмечает заместитель генерального директора по инвестиционному анализу ИК "Церих Кэпитал Менеджмент» Андрей Верников. - Согласно опросу, проведенному на всемирной макроэкономической конференции Goldman Sachs,... читать дальше
.02 февраля 2017 года 09:32
Локальный рост в российских акциях может продолжиться, цель - 2240 пунктов индекса ММВБ - Промсвязьбанк
"Российский рынок акций стабилизировался выше 2220 пунктов по индексу ММВБ на фоне локального улучшения динамики на глобальных рынках, а также на фоне небольшого ослабления курса рубля в ожидании начала FX-покупок Минфина при растущих на слабом долларе ценах на нефть, - комментирует эксперт... читать дальше
.02 февраля 2017 года 09:20
Накануне фунт отметил второй день внушительного роста, несмотря на попытки восстановления доллара, констатирует региональный директор eToro в России и СНГ Павел Салас. GBP/USD добралась до максимумов середины декабря на подходе к отметке 1.2680 и пребывает в бодром расположении духа в ожидании... читать дальше
.02 февраля 2017 года 09:14
По итогам среды индекс ММВБ несколько компенсировал снижение предыдущих сессий (+0,64%, 2231 пункт), объемы упали к минимальным отметкам за семь торговых дней, отмечает управляющий активами Инвестиционной палаты Александр Волынский. "Мы склонны оценивать итоги минувшего дня, скорее, нейтрально,... читать дальше
.02 февраля 2017 года 09:02
Рынок акций США продемонстрировал слабый подъем в среду после заседания ФРС. Фондовые индексы АТР падают в четверг, дешевеют акции японских экспортеров. Цены на нефть опускаются после скачка накануне, Brent торгуется на уровне $56,52 за баррель. читать дальше
.02 февраля 2017 года 09:00
Открытие российского рынка акций сегодня ожидается в районе 2230 пунктов по индексу ММВБ - ИФК "Солид"
Результирующее влияние ключевых внешних факторов на рынок акций РФ сегодня в начале дня складывается близким к нейтральному, считает начальник аналитического отдела АО ИФК «Солид» Олег Шагов. Котировки апрельских фьючерсов на нефть марки Brent удерживаются выше отметки в $56 за баррель в ожидании... читать дальше
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