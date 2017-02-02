Сегодня доллар США продолжит консолидацию в диапазоне 60-60,4 руб.- Exness

«Вчера ФРС США сохранила ключевую процентную ставку в диапазоне 0,5-0,75% и прогноз по количеству ее повышений в 2017 году (ожидается три повышения ставки), - отмечает аналитик ГК Exness Сергей Кочергин.

- По мнению регулятора, в последнее время потребительские расходы (основная составляющая ВВП США) продолжили расти умеренными темпами, но инвестиционные расходы продолжают оставаться слабыми. ФРС США считает, что большинство показателей долгосрочных инфляционных ожиданий в целом незначительно изменились. Следует отметить, что ФРС по-прежнему планирует сохранить существующую политику реинвестирования доходов от бумаг на балансе (который составляет около $4,5 трлн) с целью поддержания адаптивных финансовых условий. На фоне достаточно мягкой риторики регулятора участники рынка принялись продавать доллар США. С технической точки зрения, пробой парой евро/доллар ключевого уровня сопротивления 1,081 может повлечь ее рост до уровней 1,085-1,09. Несмотря на слабость доллара и повышение цен на нефть марки Brent до $56,5 за баррель, в ближайшие недели российская валюта, вероятно, ослабнет из-за действий Минфина. На фоне незначительного сжатия российской экономики в 2016 году (на 0,2% по оценке Росстата) у ЦБ РФ появляется больше предпосылок к сохранению 3 февраля ключевой процентной ставки на уровне 10%. Сегодня доллар США продолжит консолидацию в диапазоне 60-60,4 руб.».