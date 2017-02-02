Доллар и евро слегка снизились в начале торгов четверга, отыгрывая рост нефти предыдущего дня

Москва. 2 февраля. Доллар США и евро слегка снизились на "Московской бирже" в начале торгов четверга, рубль немного укрепился к бивалютной корзине, отыгрывая заметный рост нефтяных цен, произошедший накануне вечером.

Первые сделки по доллару США прошли на "Московской бирже" в диапазоне 59,98-60,05 руб./$1, по итогам первой минуты торгов курс составил 59,9825 руб./$1 (-15 копеек к уровню предыдущего закрытия). Евро снизился до 64,6925 руб./EUR1 (-6,75 копейки), стоимость бивалютной корзины опустилась на 11,3 копейки по отношению к уровню закрытия среды, составив 62,10 рубля.

Доллар при этом оказался на 32,74 копейки ниже уровня действующего официального курса, евро на 33,97 копейки ниже официального курса.

По мнению экспертов "Интерфакс-ЦЭА", небольшое укрепление рубля к доллару и евро в начале торгов 2 февраля связано с отыгрыванием участниками рынка заметного роста нефтяных цен, произошедшего накануне вечером. При этом в четверг утром цены на нефть плавно опускаются после существенного скачка по итогам предыдущей сессии на сигналах активного сокращения добычи нефтедобывающими странами. Стоимость апрельских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 10:02 МСК опустилась на 0,44% - до $56,55 за баррель. К закрытию рынка в среду фьючерсы выросли в цене на 2,2% - до $56,8 за баррель. Цена фьючерса на нефть WTI на март на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) уменьшилась к этому времени на 0,54% - до $53,59 за баррель. Контракт подорожал на 2,03% - до $53,88 за баррель по итогам предыдущей сессии.

Накануне глава Минэнерго РФ Александр Новак сообщил, что нефтедобывающие государства, договорившиеся в конце прошлого года о сокращении добычи, снизили производство нефти в январе примерно на 1,4 млн баррелей в сутки (б/с). В России добыча нефти в январе уменьшилась на 117 тыс. б/с, отметил он. Согласно оценкам аналитической компании JBC Energy, страны ОПЕК в прошлом месяце выполнили соглашение о сокращении добычи примерно на 88%. Тем временем, данные Минэнерго США, опубликованные в среду, указали на сокращение добычи нефти в США по итогам прошлой недели на 46 тыс. б/с - до 8,9 млн б/с. При этом запасы нефти в США, однако, выросли по итогам четвертой недели подряд, составив 494,8 млн баррелей.