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02 февраля 2017 года 10:00

На рынке рублевых корпоративных бондов в четверг не сложится ярко выраженной динамики

Москва. 2 февраля. На рынке рублевых корпоративных облигаций в четверг, скорее всего, не сложится ярко выраженной динамики цен на фоне противоречивых сигналов, поступающих с мировых рынков капитала, в том числе с нефтяных площадок, а также в ожидании пятничного заседания Банка России, полагают эксперты "Интерфакс-ЦЭА".

Американский рынок акций продемонстрировал невыразительный подъем в среду, при этом Nasdaq Composite отличился опережающей динамикой благодаря сильной отчетности компаний, в первую очередь Apple Inc., имеющей максимальный удельный вес в этом индексе. Политическая неопределенность сдерживает рынок акций США в последние сессии: инвесторы не до конца понимают, как трактовать иммиграционные запреты Дональда Трампа и последующее увольнение и.о. генпрокурора Салли Йейтс, которая выразила несогласие с этими действиями.

Федеральная резервная система (ФРС) не удивила рынки, сохранив базовую ставку по итогам первого в этом году заседания в диапазоне от 0,50% до 0,75% годовых. При этом Федрезерв практически не дал новых сигналов о будущих изменениях ставки, хотя отметил улучшение доверия к экономике и общую сбалансированность рисков для экономических прогнозов.

Рынок продолжает ждать публикации данных о безработице в США, которые выйдут в пятницу. По прогнозам экспертов, число рабочих мест в стране в январе увеличилось на 175 тыс. после роста на 156 тыс. в декабре, а безработица осталась на уровне 4,7%. Тем временем отчет отраслевой организации ADP Employer, опубликованный в среду, указал на рост числа рабочих мест в США в январе на 246 тыс. вместо ожидавшихся 168 тыс. Декабрьские данные были пересмотрены с понижением со 153 тыс. до 151 тыс.

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона снижаются в четверг, рынки не стали фокусироваться на итогах заседания Федеральной резервной системы, вновь обратив внимание на действия президента США Д.Трампа. Японский индекс Nikkei 225 опустился на 1,39%, гонконгский Hang Seng - на 0,7%, южнокорейский KOSPI - на 0,4%, австралийский S&P/ASX 200 - на 0,1%. Китайские биржи закрыты в четверг в связи с празднованием Нового года по Лунному календарю, в пятницу рынки возобновят работу.

В свою очередь цены на нефть опускаются после существенного скачка по итогам предыдущей сессии на сигналах активного сокращения добычи нефтедобывающими странами. Стоимость апрельских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 9:46 МСК опустилась на 0,39% - до $56,58 за баррель. К закрытию рынка в среду фьючерсы выросли в цене на 2,2% - до $56,8 за баррель. Цена фьючерса на нефть WTI на март на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) уменьшилась к этому времени на 0,54% - до $53,59 за баррель. Контракт подорожал на 2,03% - до $53,88 за баррель по итогам предыдущей сессии.

Накануне глава Минэнерго РФ Александр Новак сообщил, что нефтедобывающие государства, договорившиеся в конце прошлого года о сокращении добычи, снизили производство нефти в январе примерно на 1,4 млн баррелей в сутки (б/с). В России добыча нефти в январе уменьшилась на 117 тыс. б/с, отметил он. Согласно оценкам аналитической компании JBC Energy, страны ОПЕК в прошлом месяце выполнили соглашение о сокращении добычи примерно на 88%. Тем временем, данные Минэнерго США, опубликованные в среду, указали на сокращение добычи нефти в США по итогам прошлой недели на 46 тыс. б/с - до 8,9 млн б/с. При этом запасы нефти в США, однако, выросли по итогам четвертой недели подряд, составив 494,8 млн баррелей.

Торговая активность на рынке рублевых корпоративных облигаций в среду снизилась почти на четверть по отношению к предыдущему торговому дню и оказалась ниже средних уровней - суммарный объем торгов на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) составил 13,122 млрд рублей, из которых на основные торги пришлось 4,261 млрд рублей. При этом цены большинства корпоративных облигаций не продемонстрировали ярко выраженной динамики.

Ценовой индекс IFX-Cbonds-P по итогам торгов 1 февраля снизился на 0,03% и составил 104,74 пункта, а индекс полной доходности IFX-Cbonds не изменился по отношению к предыдущему дню и составил 491,12 пункта. Среди бумаг, входящих в индекс IFX-Cbonds-P, в лидерах роста оказались облигации "РЖД-17" (+0,25%), "Мостотрест-08" (MOEX: MSTT) (+0,25%) и "Внешэкономбанк-06" (+0,2%), а в лидерах снижения - "ГК ПИК БО-07" (-0,49%), "МТС-07" (-0,31%) и "Внешэкономбанк БО-04" (-0,25%).

Из корпоративных событий аналитики отмечают, что ЗАО "Трансмашхолдинг" (ТМХ) установило ставку 1-го купона биржевых облигаций серии ПБО-01 объемом 10 млрд рублей в размере 9,95% годовых. Данная ставка соответствует доходности к погашению на уровне 10,2% годовых. Срок обращения бумаг - 3 года. По выпуску предусмотрена выплата полугодовых купонов. Book building на облигации прошел 31 января. Спрос на бонды составил 40 млрд рублей, а по финальной ставке - 18,2 млрд рублей. Техническое размещение бумаг запланировано на 7 февраля. Облигации размещаются в рамках программы биржевых облигаций ТМХ серии П01-БО объемом до 100 млрд рублей. По ней бонды могут размещаться на срок до 10 лет. Срок действия программы - 20 лет.

"Государственная транспортная лизинговая компания" (ГТЛК) установила финальный ориентир ставки 1-го купона биржевых облигаций серии 001P-03 объемом 10 млрд рублей в 11% годовых. Данный ориентир соответствует доходности к 7-летней оферте на уровне 11,46% годовых. Book building облигаций проходил 1 февраля. Срок обращения бумаг - 15 лет, по выпуску предусмотрена 7-летняя оферта. По бумагам запланирована выплата ежеквартальных купонов. ГТЛК начала премаркетинг бондов серии 001Р-03 еще в декабре 2016 года. Тогда компания ориентировала инвесторов на ставку 1-го купона в диапазоне 11,5-11,9% годовых и планировала провести сбор заявок "в ближайшее время". Однако размещение до настоящего времени не было осуществлено. Облигации размещаются в рамках бессрочной программы биржевых бондов ГТЛК на 151 млрд рублей.

Лизинговая компания ООО "Соллерс-Финанс" (MOEX: SVAV) 10 февраля проведет book building облигаций 1-й серии объемом 2 млрд рублей. Ориентир ставки 1-го купона установлен на уровне 12,25% годовых, что соответствует доходности к погашению на уровне 12,82% годовых. Ставки 2-12-го купонов приравниваются к ставке 1-го купона. Техническое размещение бондов запланировано на 14 февраля. Номинальный объем выпуска облигаций 1-й серии составляет 2,5 млрд рублей, однако в феврале планируется разместить бумаги объемом только 2 млрд рублей. Оставшуюся часть выпуска планируется доразместить в течение 1 года с даты начала размещения.

Евразийский банк развития (ЕАБР) в рамках оферты приобрел 103,975 тыс. облигаций 1-й серии по цене 100% от номинала. Выпуск состоит из 5 млн облигаций номиналом 1 тыс. рублей. Таким образом, банк выкупил 2,08% выпуска на 103,975 млн рублей. По данным эмитента, до оферты на его эмиссионном счете уже находилось 4 млн 668,996 тыс. облигаций данной серии (93,38% выпуска), выкупленных в феврале 2014 года. Облигации ЕАБРа объемом 5 млрд рублей и сроком обращения 7 лет были размещены в феврале 2012 года. Бумаги имеют 28 квартальных купонов. Ставка текущего купона до погашения - 9,3% годовых. Дата погашения - 28 января 2019 года.


Опубликовано: /Финмаркет/
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