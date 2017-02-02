Индекс РТС сегодня может прибавить 0,5-1% - Алор Брокер

"ФРС США вчера вечером не стала повышать процентную ставку, оставив ее на уровне 0,75%, проявив тем самым осторожность, - отмечает аналитик "Алор "Брокер" Алексей Антонов. - Это подтолкнуло американские индексы и нефтяные котировки вверх, а индекс доллара вниз. Дополнительное давление на азиатские рынки и доллар оказывает растущее напряжения между США и Ираном из-за испытаний баллистических ракет. На этом фоне российский фондовый рынок сегодня будет расти, индекс РТС может прибавить 0,5-1%. Курсы доллара и евро упадут до 59,8 рубля и 64,6 рубля, соответственно. На динамику торгов в четверг может оказать влияние выступление главы ЕЦБ Драги (в 15:15 мск), который прольет свет на дальнейшую политику регулятора в условиях смены поведения США. В пятницу на дальнейшую судьбу рубля повлияет решение ЦБ РФ по ключевой ставке.

Из акций к покупкам можно рекомендовать бумаги ММК и НЛМК, цены которых растут на фоне ожиданий игроков скорого ослабления рубля, а также ФСК ЕЭС".