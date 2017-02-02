Локальный рост в российских акциях может продолжиться, цель - 2240 пунктов индекса ММВБ - Промсвязьбанк

"Российский рынок акций стабилизировался выше 2220 пунктов по индексу ММВБ на фоне локального улучшения динамики на глобальных рынках, а также на фоне небольшого ослабления курса рубля в ожидании начала FX-покупок Минфина при растущих на слабом долларе ценах на нефть, - комментирует эксперт Промсвязьбанка Илья Фролов. - На наш взгляд, учитывая попытки нефти Brent выйти из затяжной консолидации вверх, локальный рост в российских акциях может продолжиться, технической целью развивающегося импульса может стать район 2240 пунктов. Вместе с тем, текущий коррекционный импульс не выглядит завершенным с технической точки зрения, что может повлечь развитие нисходящего движения на горизонте ближайшего месяца. Мы полагаем, что динамику лучше рынка могут продемонстрировать акции экспортеров (нефтегазовых компаний и представителей Metals&Mining), а также сектора электроэнергетики".