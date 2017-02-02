Утренние прогнозы: рынок акций сохранит умеренный оптимизм

По итогам торгов в среду индекс ММВБ составил 2231,68 пункта (+0,6%), индекс РТС - 1167,53 пункта (+0,3%). Эксперты рассчитывают на сохранение умеренного роста акций в четверг.

"Инвестиционная палата" (Александр Волынский): "Мы склонны оценивать итоги минувшего дня, скорее, нейтрально. Существенного изменения баланса сил продавцов и покупателей, скорее всего, не произошло. Индекс ММВБ на открытии четверга предположительно умеренно потеряет, отыгрывая охлаждение позитивных настроений на зарубежных площадках. Текущие колебания около 2220 пунктов по индексу ММВБ можно рассматривать как попытку сформировать локальное дно или как консолидацию перед снижением. Направление дальнейшего движения, вероятно, будет определено выходом из локального диапазона 2210-2220 – 2240-2250 пунктов по индексу ММВБ. При этом рост к 2250 и выше рекомендуем использовать для спекулятивных продаж. Внешний фон нейтрален. Итоговые рекомендации: инвесторам – “покупки от 1800-1850, 1600-1650 пунктов по индексу ММВБ”; спекулянтам – “продажи от 2270-2290; покупки от 2150-2170, 2100-2120 пунктов по индексу ММВБ".

ИФК "Солид" (Олег Шагов): "Открытие российского рынка акций сегодня ожидаем увидеть в районе 2230 пунктов по индексу ММВБ, предполагая, что этот фондовый индикатор продолжит совершать колебания вблизи текущих уровней, реагируя на сдвиги внешнего фона при невысокой активности инвесторов, ожидающих завтрашнего решения Банка России по монетарной политике и сопутствующих ему комментариев. Сегодня внутридневная динамика российского фондового рынка продолжит формироваться под влиянием поведения мировых цен на нефть, западных фондовых индикаторов, а также изменения курса рубля, выходящих данных экономической статистики и происходящих событий. Из числа российских корпоративных событий, способных оказать влияние на котировки отдельных бумаг, сегодня стоит выделить ожидающуюся публикацию финансовых результатов Северстали".

"Промсвязьбанк" (Илья Фролов): "Российский рынок акций стабилизировался выше 2220 пунктов по индексу ММВБ на фоне локального улучшения динамики на глобальных рынках, а также на фоне небольшого ослабления курса рубля в ожидании начала FX-покупок Минфина при растущих на слабом долларе ценах на нефть. На наш взгляд, учитывая попытки нефти Brent выйти из затяжной консолидации вверх, локальный рост в российских акциях может продолжиться, технической целью развивающегося импульса может стать район 2240 пунктов. Вместе с тем, текущий коррекционный импульс не выглядит завершенным с технической точки зрения, что может повлечь развитие нисходящего движения на горизонте ближайшего месяца. Мы полагаем, что динамику лучше рынка могут продемонстрировать акции экспортеров (нефтегазовых компаний и представителей Metals&Mining), а также сектора электроэнергетики".

"Алор "Брокер" (Алексей Антонов): "Сегодня российский фондовый рынок сегодня будет расти, индекс РТС может прибавить 0,5-1%. Курсы доллара и евро упадут до 59,8 рубля и 64,6 рубля, соответственно. На динамику торгов в четверг может оказать влияние выступление главы ЕЦБ Драги (в 15:15 мск), который прольет свет на дальнейшую политику регулятора в условиях смены поведения США. В пятницу на дальнейшую судьбу рубля повлияет решение ЦБ РФ по ключевой ставке. Из акций к покупкам можно рекомендовать бумаги ММК и НЛМК, цены которых растут на фоне ожиданий игроков скорого ослабления рубля, а также ФСК ЕЭС".