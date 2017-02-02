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02 февраля 2017 года 09:02

ФРС не удивила рынки

Рынок акций США продемонстрировал слабый подъем в среду после заседания ФРС. Фондовые индексы АТР падают в четверг, дешевеют акции японских экспортеров. Цены на нефть опускаются после скачка накануне, Brent торгуется на уровне $56,52 за баррель.

Американский рынок акций продемонстрировал невыразительный подъем в среду, при этом Nasdaq Composite отличился опережающей динамикой благодаря сильной отчетности компаний, в первую очередь Apple Inc., имеющей максимальный удельный вес в этом индексе.

Федеральная резервная система (ФРС) не удивила рынки, сохранив базовую ставку по итогам первого в этом году заседания в диапазоне от 0,50% до 0,75%. При этом Федрезерв практически не дал новых сигналов о будущих изменениях ставки, хотя отметил улучшение доверия к экономике и общую сбалансированность рисков для экономических прогнозов.

Рынок продолжает ждать публикации данных о безработице в США, которые выйдут в пятницу. По прогнозам экспертов, число рабочих мест в стране в январе увеличилось на 175 тыс. после роста на 156 тыс. в декабре, а безработица осталась на уровне 4,7%.

Тем временем отчет отраслевой организации ADP Employer, опубликованный в среду, указал на рост числа рабочих мест в США в январе на 246 тыс. вместо ожидавшихся 168 тыс. Декабрьские данные были пересмотрены с понижением со 153 тыс. до 151 тыс.

Индекс волатильности VIX в среду упал на 2,2%, снизившись с максимума за две недели.

Политическая неопределенность сдерживает рынок акций США в последние сессии: инвесторы не до конца понимают, как трактовать иммиграционные запреты Дональда Трампа и последующее увольнение и.о. генпрокурора Салли Йейтс, которая выразила несогласие с этими действиями, пишет MarketWatch.

Цена акций Apple Inc. выросла самыми быстрыми темпами с 27 июля - на 6,1% по итогам основной сессии в Нью-Йорке. В первом финквартале Apple продала рекордное число iPhone - 78,3 млн смартфонов при прогнозировавшихся экспертами 77 млн. Ее выручка (как общий показатель, так и сервисная выручка) и чистая прибыль также превзошли ожидания Уолл-стрит.

Apple - крупнейшая компания США по капитализации, поэтому колебания стоимости ее бумаг оказывают существенное влияние на весь рынок.

В целом высокотехнологичные и фармацевтические компании в среду прибавили по 0,7%, при этом генкомпании потеряли 1,7%, застройщики и риэлторы - 1,1%.

Между тем курс акций Facebook Inc., которая обнародовала превысившие ожидания финрезультаты после завершения торгов 1 февраля, повысился на 2,2%.

Котировки ценных бумаг United States Steel Corp. опустились на 4,2%. Чистый убыток US Steel в четвертом квартале составил 61 цент на акцию, почти втрое больше, чем годом ранее. При этом ее скорректированная прибыль в размере 27 центов на акцию была существенно выше ожиданий рынка (1 цент на акцию). Выручка увеличилась на 3%, до $2,65 млрд, и почти совпала с консенсус-прогнозом.

В среду квартальные отчеты обнародовали почти три десятка компаний, входящих в расчет S&P 500. К настоящему моменту уже отчитались свыше трети корпораций из списка S&P 500, при этом прибыль была выше ожиданий в 75% случаев, выручка - примерно в 50%.

Бумаги оператора трубопроводов ONEOK Inc. подешевели на 2%. Компания объявила о полной консолидации дочерней ONEOK Partners, акционерам которой в обмен предлагаются бумаги ONEOK Inc. Сумма сделки составит около $9,3 млрд. Рыночная стоимость ONEOK Partners взлетела на 19,8%.

Стоимость акций Ford Motors опустилась на 0,3%, Fiat Chrysler - на 0,1%, General Motors - на 1,3% из-за сокращения продаж автомобилей в США в январе.

Индекс Dow Jones Industrial Average по итогам торгов 1 февраля поднялся на 26,85 пункта (0,14%) - до 19890,94 пункта.

Standard & Poor's 500 вырос на 0,68 пункта (0,03%) - до 2279,55 пункта.

Значение Nasdaq Composite увеличилось на 27,86 пункта (0,50%) - до 5642,65 пункта.

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) снижаются в четверг, рынки не стали фокусироваться на итогах заседания Федеральной резервной системы (ФРС), вновь обратив внимание на действия президента США Дональда Трампа, пишет газета The Wall Street Journal.

Японский индекс Nikkei 225 опустился в ходе торгов на 1,1%, гонконгский Hang Seng - на 0,7%, южнокорейский KOSPI - на 0,4%, австралийский S&P/ASX 200 - на 0,1%.

Китайские биржи закрыты в четверг в связи с празднованием Нового года по Лунному календарю, в пятницу рынки возобновят работу.

Фондовые рынки падали в начале этой недели на информации о введении Д.Трампом миграционных ограничений, однако затем их динамика сменилась ростом благодаря позитивным статданным из США, Китая и Европы.

В среду американский рынок акций продемонстрировал слабый рост на фоне итогов заседания ФРС. Федрезерв не удивил рынки, сохранив базовую ставку по итогам первого в этом году заседания в диапазоне от 0,50% до 0,75%. При этом центробанк практически не дал новых сигналов о будущих изменениях ставки, хотя отметил улучшение доверия к экономике и общую сбалансированность рисков для экономических прогнозов.

На этом фоне доллар США подешевел относительно иены и других азиатских валют.

"Теперь внимание трейдеров вновь направлено на Трампа и его административные указы, - отмечает аналитик Saxo Markets по Азиатско-Тихоокеанскому региону Тарек Хорчани. - Акции пока негативно реагируют на его инициативы".

Котировки акций японских экспортеров снижаются в четверг на фоне укрепления иены к доллару, составляющего 0,6%.

Стоимость бумаг Sony опустилась в ходе торгов на 0,9%, Panasonic Corp. - на 1,1%.

Также дешевеют акции банков: капитализация Sumitomo Mitsui Financial Group упала на 1,2%, Mizuho Financial Group - на 1,1%.

Статданные, опубликованные в четверг, указали на увеличение профицита торгового баланса в Австралии в декабре 2016 года до рекордного уровня.

Согласно официальным данным, положительное сальдо баланса внешней торговли Австралии в позапрошлом месяце составило 3,5 млрд австралийских долларов ($2,7 млрд) по сравнению с 2,04 млрд долларов месяцем ранее. Консенсус-прогноз экспертов, опрошенных WSJ, предполагал, что профицит составит 2,2 млрд долларов.

"Увеличение профицита баланса внешней торговли Австралии в декабре до рекордного уровня показывает, что увеличение цен на сырьевые товары поддерживает экономику и существенно сокращает шансы рецессии", - цитирует газета Financial Times экономиста Capital Economics по Австралии и Новой Зеландии Пола Дейлса.

Цены на нефть опускаются после существенного скачка по итогам предыдущей сессии на сигналах активного сокращения добычи нефтедобывающими странами.

Стоимость апрельских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:05 МСК опустилась на $0,25 (0,44%) - до $56,55 за баррель. К закрытию рынка в среду фьючерсы выросли в цене на $1,22 (2,2%) - до $56,8 за баррель.

Цена фьючерса на нефть WTI на март на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) уменьшилась к этому времени на $0,29 (0,54%) - до $53,59 за баррель. Контракт подорожал на $1,07 (2,03%) - до $53,88 за баррель по итогам предыдущей сессии.

Накануне глава Минэнерго РФ Александр Новак сообщил, что нефтедобывающие государства, договорившиеся в конце прошлого года о сокращении добычи, снизили производство нефти в январе примерно на 1,4 млн баррелей в сутки (б/с). В России добыча нефти в январе уменьшилась на 117 тыс. б/с, отметил он.

Согласно оценкам аналитической компании JBC Energy, страны ОПЕК в прошлом месяце выполнили соглашение о сокращении добычи примерно на 88%.

Тем временем, данные Минэнерго США, опубликованные в среду, указали на сокращение добычи нефти в США по итогам прошлой недели на 46 тыс. б/с - до 8,9 млн б/с.

Государства ОПЕК "по-прежнему держатся вместе, и основное внимание трейдеров сфокусировано на добыче нефти в США", отмечает сырьевой аналитик Schneider Electric Робби Фрейзер.

"Данные о производстве нефти в США за прошлую неделю не были принципиально новыми, однако снижение добычи несет в себе облегчение для трейдеров, играющих на подъем цен", - цитирует эксперта MarketWatch.

Запасы нефти в США, однако, выросли по итогам четвертой недели подряд, составив 494,8 млн баррелей.


Опубликовано: /Финмаркет/
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