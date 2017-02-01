Итоги заседания ФРС с высокой вероятностью не преподнесут никаких сюрпризов - ИК "Велес Капитал"

"В утренние часы доллар предпринял достаточно агрессивную попытку преодолеть отметку 60,4 руб. При этом цены на нефть в утренние часы демонстрировали небольшой рост, а доллар на мировых площадках находился лишь в символическом плюсе, недостаточном для такого уверенного роста на российской площадке. Нельзя исключать, что причиной утреннего ослабления рубля могли послужить новости об очередном обострении ситуации на востоке Украины. Впрочем, во второй половине дня американская валюта отступала до 60,07 руб. под давлением возросших цен на нефть, хотя к концу рабочего дня вновь возвращалась к уровню 60,30 руб. В четверг валютный рынок будет отыгрывать итоги заседания ФРС, которые, впрочем, с высокой вероятностью не преподнесут никаких сюрпризов. Тем не менее, не исключено, что рынок может получить новые сигналы о возможности повышения ставки в марте, и в этом случае доллару будет гораздо легче удерживать позиции выше 60 руб.", - комментирует главный аналитик ИК "Велес Капитал" Юрий Кравченко.